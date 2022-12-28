Плюсы и минусы оптимизации налогов в частном бизнесе

Плюсы налоговой оптимизации

Оптимальная налоговая нагрузка на бизнес стимулирует деловую активность, производство продукции, инвестирование в новые проекты. Производитель получает возможность продавать продукцию по более низкой цене. От снижения цены выигрывает конечный потребитель, поскольку повышаются его покупательские возможности.

В работе коммерсантов возникают самые разнообразные расходы. Для того чтобы уменьшить налогооблагаемые доходы, нужно выполнить ряд условий:

доказать, что расходы являются экономически обоснованными; документально подтвердить расходы; продемонстрировать связь затрат с приносящей доход деятельностью.

Выполнить эти условия удается далеко не каждому бизнесу. При этом одной из любимых претензий налоговиков является упрек в экономической необоснованности тех или иных расходов фирмы. В итоге часть затрат бизнес несет за счет чистой прибыли.

Такая ситуация приводит к тому, что прибыль для целей бухгалтерского учета становится меньше, чем прибыль для целей налогового учета.

Включение в состав расходов, уменьшающих налоговую базу, реальных затрат сбалансирует показатели чистой прибыли для целей выплаты дивидендов и налогов.

Минусы экономии на налогах

Участие в схемах минимизации налогов может повлечь включение бизнеса в план выездных налоговых проверок. Инспекторы могут не согласиться с правомерностью применения налоговых преференций и применить штрафные санкции. Если налогоплательщик своевременно не исполнит требование об уплате налогов, инспекция заблокирует его банковские счета.

Кроме того, если предприниматель во время не заплатит налоги, инспекторы передадут информацию следователям. В отношении коммерсанта будет возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

В настоящее время судьи всё чаще приговаривают предпринимателей к реальным срокам лишения за уклонение от уплаты налогов. Поэтому правило решать проблемы по мере их поступления вряд ли применимо к такой сфере, как расчеты с государственным бюджетом по обязательным платежам.

Схемы дробления бизнеса применяют лица, которые стараются минимизировать налоговые платежи за счет работы на специальных режимах. Подобные схемы распространены, в частности, в розничной торговле, при оказании бытовых услуг и услуг общественного питания.

Налоговые преимущества в форме специальных режимов предусмотрены только для малого бизнеса. Они призваны создать равные конкурентные условия для всех участников рынка. Злоупотребление ими нивелирует налоговую поддержку малого бизнеса.

Пределы налоговой оптимизации

Пределы налогового планирования установлены в статье 54.1 Налогового кодекса. Согласно этой статье основной целью сделки не может являться неуплата налога. Поэтому основной целью контракта должна быть конкретная деловая цель, а не налоговая экономия.

Итак, основной целью сделки не может являться налоговая оптимизация. Вместе с тем недопустима ответственность при использовании коммерсантом прав, связанных с освобождением от уплаты налога.