Как выявить направления налоговой оптимизации

Проверяющих много, но налоговые резервы остаются скрытыми

Коммерческие компании регулярно проверяются самыми различными организациями как государственного, так и частного сектора.

Между тем, налоговые органы обращают внимание только на случаи неуплаты налогов, оставляя без внимания ситуации, когда налогоплательщик не воспользовался своими правами и не уменьшил налоговую базу по конкретному налогу.

При этом, налоговые органы стараются истолковать закон в пользу бюджета.

Аудиторские фирмы проверяют правильность составления бухгалтерской отчетности. Зачастую, налогам уделяется крайне мало внимания.

При этом правила налогового учета имеют существенные отличия от положений по бухгалтерскому учету.

К тому же, стандарты бухгалтерского учета нацеливают организации на большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов.

Отчет аудиторской фирмы с хорошей репутацией может помочь подтвердить достоверность финансовой отчетности организации и обеспечить получение кредита в банке.

Однако, в отчете о проведенном аудите, вряд ли будут содержаться указания на выявленные в ходе проверки налоговые резервы.

Налоговый аудит – особый вид проверки

Для выявления налоговых резервов оптимизации необходимо провести отдельную проверку – налоговый аудит. Налоговое планирование и оптимизация налогообложения являются одним из заданий по выполнению налогового аудита.

В ходе проведения налогового аудита аудиторская организация должна исходить из того, что деятельность экономического субъекта осуществляется в соответствии с установленными нормативными актами, пока не получит доказательство противного.

Вместе с тем, аудиторская организация должна проявить достаточную степень профессионального скептицизма в отношении рассматриваемых счетов и документов, принимая во внимание высокую вероятность наличия нарушений налогового законодательства экономическим субъектом.

На это указано в методике аудиторской деятельности «Налоговый аудит и другие сопутствующие услуги по налоговым вопросам. Общение с налоговыми органами», одобренной Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 11.07.2000, Протокол №1.

В компаниях, у которых создана служба внутреннего налогового контроля, можно поручить проведение налогового аудита работникам этой службы. В тех случаях, когда подобной штатной структуры нет, для проведения налогового аудита целесообразно обратиться к внешним консультантам.

Цель налогового аудита – выявить налоговые резервы

Выявление скрытых налоговых резервов позволит вернуть из бюджета излишне уплаченные налоги и пополнить оборотные средства организации.

Здесь важно не пропустить срок для подачи заявления о возврате налога – три годас момента уплаты налога.

В отношении прошедших налоговых периодов риски финансовых потерь минимальны. Дело в том, что компания уже уплатила все налоги и сейчас пытается переосмыслить правильность произведенных расчетов.

Если по итогам налогового аудита будут выявлены налоговые резервы, организация произведет перерасчет налоговой базы и представит уточненные налоговые декларации.

При согласии инспекторов с новыми расчетами компания вернет свои деньги.

При несогласии проверяющих с расчетами организации ничего доплачивать в бюджет не придется, поскольку налоги уже давно и полностью уплачены.

В случае необходимости спорные вопросы можно передать на рассмотрение суда.

При проведении налогового аудита по специальному заданию, в отчете аудитором выражается мнение о степени полноты и правильности исчисления, отражения в налоговых регистрах и декларациях данных по налогу на прибыль, а также своевременности расчетов с бюджетом.

Кроме того, могут быть отражены выводы и предложения по вопросам оптимизации налоговой политики, построению системы налогового учета, автоматизации учетного процесса и т.п.

Это следует из п. 2.3.2 методических рекомендаций по проверке налога на прибыль и обязательств перед бюджетом при проведении аудита и оказании сопутствующих услуг, утвержденных Минфином России 23.04.2004 и одобренных Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ, протокол №25 от 22.04.2004.