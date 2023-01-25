Как избежать доначисления крупных сумм налогов за реструктуризацию активов

«Перекресток» изменил структуру для повышения привлекательности бизнеса

«Перекресток» входит в группу компаний X5 Retail Group. Материнской компанией группы является компания X5 Retail Group N.V. (Нидерланды).

В целях придания корпоративной структуре большей прозрачности, повышения её инвестиционной привлекательности X5 Retail Group провел реструктуризацию группы компаний.

«Перекресток» приобрел у голландской X5 Retail Group N.V. и кипрской Speak Global Ltd. доли в уставном капитале ООО «Агроаспект» и ООО «Агроторг».

В результате реструктуризации была создана консолидированная группа налогоплательщиков (КГН).

Одну часть обязательств по оплате долей ритейлер погасил зачётом встречных требований, а другую часть – новировал в заём.

Позднее права требования по договору займа были уступлены компании X5 Retail Holding Limited (Кипр).

«Перекресток» выплачивал проценты по займу и включал их в состав расходов.

При выплате процентов ритейлер не удерживал налог на основании соглашения между Россией и Кипром.

Налоговая переквалифицировала в дивиденды покупку долей и проценты

УФНС по г. Москве провело выездную проверку «Перекрестка». По итогам ревизии контролеры начислили ритейлеру налоги и пени на сумму 2,37 млрд рублей.

По версии проверяющих, «Перекресток» приобрел доли в организациях с целью вывода денежных средств из России без уплаты налогов.

На момент покупки «Перекрестком» долей участия в уставных капиталах организаций они уже входили в состав Группы Х5 и находились под контролем голландской X5 Retail Group N.V.

С позиции материнской компании положение её основных активов не изменилось.

Передача всех остальных активов Группы Х5, также находившихся под контролем X5 Retail Group N.V., не предполагала оплату в денежной форме. Активы были получены в качестве вклада в уставный капитал.

Перечисление оплаты долей и выплата процентов являются скрытым распределением прибылиКГН без уплаты налогов в России.

Поэтому данные выплаты являются дивидендами акционеров Группы Х5. В итоге налоговики переквалифицировали в дивиденды оплату долей и проценты по займу.

Налоговики признали X5 Retail Group N.V. лицом, не имеющим фактическое право на доход, и начислили налог по ставке 15%. Кроме того, налоговики исключили из состава расходов проценты по займу.

Компания X5 Retail Holding Limited (Кипр) выплачивала проценты по займу компании X5 Capital (Люксембург).

По законодательству Люксембурга данные проценты должны облагаться налогом в льготном порядке, предусмотренном для дивидендов.

Исходя из этого, налоговики переквалифицировали проценты, выплаченные «Перекрестком» в пользу X5 Retail Holding Limited (Кипр), в дивиденды.

Верховный Суд встал на сторону налоговиков

На момент покупки долей участия в уставном капитале ООО «Агроторг» уже входило в состав Группы Х5. Для материнской компании положение ее актива не изменилось.

Накануне приобретения ООО «Агроторг» «Перекресток» искусственно увеличил его стоимость.

Данные сделки не направлены на получение прибыли, и расходы по ним не учитываются для целей налогообложения.

Сумма указанных выплат с выплатами за приобретение доли в ООО «Агроаспект» соразмерна нераспределенной прибыли «Перекрестка».

Благодаря указанным сделкам выручка перечислена за рубеж без уплаты налога в России.

Компании, расположенные на Кипре, в Люксембурге и Нидерландах, не являлись фактическими получателями дохода.

Конечной материнской компанией группы являлась компания, зарегистрированная на Гибралтаре. С этой юрисдикцией у России отсутствует налоговое соглашение.

Материнские структуры «Перекрестка» сами рассматривали процентные выплаты в качестве дивидендов.

Инспекция установила «транзитный характер» перечисления денежных средств, выплаченных из России в виде процентов по займам.

Цель создания КГН не может оправдывать перечисление выручки иностранным компаниям, зарегистрированным в офшорах. Стороны создали условия, которые позволили материнским компаниям получить доход без его налогообложения.

Таким образом, затраты «Перекрестка» по договорам займа не могут быть приняты для целей налогообложения.

Налоговики правомерно признали выплаты в пользу иностранных компаний в качестве дивидендов. Позиция суда приведена в определении Верховного Суда от 09.08.2022 № 305-ЭС22-12866.

Итак, перед изменением корпоративной структуры бизнеса необходимо правильно определить деловую цель и налоговые последствия планируемой операции. Это позволит избежать доначисления крупных сумм налогов.