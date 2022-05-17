Сланцевая нефтедобыча США растет крайне медленными темпами. Этой скорости совершенно недостаточно было бы для компенсации даже не самых больших периодически возникающих проблем на стороне предложения. Не говоря уже про масштабные эмбарго на крупных нефтеэкспортеров. Таким образом, сланцевая отрасль, можно сказать, вообще потеряла титул свинг-производителя. По крайней мере в одну сторону - при росте цен текущие ожидания оправдываются с приличным лагом. И это все происходит при рекордных средних ценах на нефть, которые транслируются в сверхприбыли, за вычетом убытков по хеджам. Коэффициент хеджирования сланцевых компаний все еще довольно высок (по разным оценкам до половины), причем в сторону роста цен это практически всегда линейный инструмент.

Одним из ключевых аспектов ситуации является смена модели функционирования отрасли на возврат капитала акционерам, которые годами терпели разрушение стоимости. Коронакризис и наложившееся сильнейшее давление по линии ESG привело к длительному отсутствию необходимых капексов в отдельных элементах производственных цепочек, главным образом в сервисных компаниях. И даже смена риторики Белого Дома тут не большой помощник, потому что ограничения присутствуют не только в головах. Отдельные ключевые элементы цепочки поставок устроены так, что, очень условно, из трех буровых можно было собрать полторы, а из трех флотов ГРП - один рабочий. Таким образом, сервисные компании выживали в кризис, сокращая затраты и выполняя контракты. Но теперь обратное раскочегаривание требует ресурсов и времени на полноценный деботтлнекинг. Одновременно происходит рост цен практически на все, местами инфляция с прошлого года уже двузначная, а где-то превышает 20%. Особенно дорожает сталь и труд (в том числе приходится переплачивать, чтобы вернуть людей), но в целом, опережающий рост операционных расходов безусловно оказывает давление на планы по наращиванию нефтедобычи.

При этом сланцевая отрасль за прошлый год не только прилично подъела накопленный запас DUC wells, но и в целом в недавний кризис бурила преимущественно вкусные участки. Такая динамика, помимо некоего интегрального “истощения”, приводит к эффекту высокой базы для деклайна прошлогодних скважин. Только для компенсации темпов падения высокодебитных скважин бассейна Пермиан необходимо усиленно бурить огромное количество новых скважин. Что, как мы видим, входит в планы далеко не всех операторов, несмотря на рекордные FCF (см. картинку).

Совершенно иное дело с точки зрения скорости и объемов - это продажа стратегических запасов из резервов. США в начале мая достигли планового объема продаж нефти в 1 млн барр./сут (всего 180 млн барр с мая по октябрь текущего года). Локализованные на побережье Луизианы нефтехранилища (технически - соляные каверны) удобны по логистике. Подключены и другие развитые страны, активно работает отдельный механизм для экстренных случаев, требующий координации со стороны МЭА. При этом, исторически, долгосрочная целесообразность данной меры всегда была под вопросом. После небольшого падения или же стабилизации цен на нефть дальше обычно происходил рост во всех относительно недавних случаях. Запасы - это конечная вещь, и их рано или поздно, возможно, придется закупать обратно в каких-то объемах. И рынок про это знает. Про баланс и инвестиции будет отдельно.