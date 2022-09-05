G7 согласовала введение потолка цен на российскую нефть (с комментариями)

Согласно их заявлению, начальный потолок цен на нефть из России будет установлен на основе «технических данных», затем его могут пересмотреть по мере необходимости.

В итоге на рынке в моменте нет доступных свободных объемов, даже со снятием иранских санкций (ОПЕК заоффсетит). Но их нет и в ближайшей перспективе. Очень много вопросов, очень мало ответов.

Мои комментарии:

Ограничения касаются российских нефти и нефтепродуктов, поставляемых морским транспортом. Если они закупаются выше определенной цены («потолка цен»), обслуживание их морской перевозки (в том числе страхование и финансирование) будет запрещено.

Насчет финансирования - танкер, условно, сплавал 6-10 раз и полностью окупил себя, примерно такой рынок сейчас с этими спредами. Плыть, кстати, совсем недалеко, часть объемов перегружается в супертанкеры в море и дальше идет как бленд. Страховка - либо некий вариант с госстраховкой, либо же Индия\Китай. Это дорого, но вполне решаемо.

Конкретный уровень потолка цен будет установлен "широкой коалицией стран, решивших его придерживаться", на основании ряда технических аспектов и будет опубликован, при необходимости он будет пересматриваться. Сроки введения потолка цен будут согласованы со сроками вступления в силу санкций ЕС (с 5 декабря на российскую нефть, с 5 февраля на российские нефтепродукты)

Твердо решивших придерживаться, кроме стран самой большой семерки, из крупных потребителей не особо то много. Ключевые лица все те же - Индия и Китай. До этого озвучивался кэп уполовинивающий цену на нефть. Вероятнее всего это будет фикс, где-то в районе 50-60 долларов за баррель Брента. Само обсуждение означает расчеты, внутреннюю “торговлю”, возможность переговоров и т.д. Сроки полностью синхронизированы, а значит возможно влияние на эмбарго, типа продавайте дешевле, но все-таки в ЕС?!

Будут предусмотрены точечные механизмы смягчения, которые позволят наиболее уязвимым странам сохранить доступ к российским энергоносителям

Точечные механизмы - это лучший друг наличия экспорта. Там сидит и потенциальный бленд и серьезная помощь с “финальным экспортным баррелем”. Плюс возможность расширения данных механизмов. В общем-то пока что все достаточно гибко.

Страны G7 призывают нефтедобывающие страны увеличить добычу, чтобы сократить волатильность на энергетических рынках

Одной рукой призывают увеличить производство в сложном, капиталоемком и длинноциклическом бизнесе, а до этого несколько лет происходило жесткое ESG-давление на ключевые компании, а через них и на проекты. Как по линии выбросов СО2, так и по линии ТЭО - все прогнозы с перегибом глобального спроса давали низкие нефтяные цены в итоге, а значит многие проекты не окупались или же делали это плохо. В итоге 5 лет недоинвестирования. Получите и распишитесь. Это все на фоне эха с прошлого кризиса. Каким образом Нигерия, из которой уходят мейджоры (основные драйверы добычи), будет что-то наращивать, на фоне скакнувшего мародерства?! Или же явно прошедшие добычной пик прочие страны периметра ОПЕК+, коих там скоро будет с десяток. А еще крупные нефтяники наращивали инвестиции в зеленку. А еще занимались черри-пикингом.

В этом году рост инвестиций успешно сжирает инфляция по всей бизнес-цепочке. В итоге на рынке в моменте нет доступных свободных объемов, даже со снятием иранских санкций (ОПЕК заоффсетит). Но их нет и в ближайшей перспективе. Очень много вопросов, очень мало ответов.