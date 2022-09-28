Что делать ИП, которого призвали на военную службу, если у него есть наемные сотрудники

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Ставь лайк и подпишись!
За консультацией по налогам пиши!
Остались вопросы, напишите нам: https://avirta.info/klerk_form
Спад отмечается как по зарубежным турам, так и по направлениям внутри России.
Самые высокие ожидания по зарплате у работников из сферы IT и телекома.
И полностью бесплатно, если предоставите повестку из военкомата.
Пока разработчики доделывают, хочу показать вам новый дизайн главной страницы. Ее назвали профессиональной страницей для бухгалтера
Губернатор Хабаровского края поручил расширить список системообразующих предприятий в регионе, чтобы обеспечить социально-экономическую стабильность.
Заявление с отказом от НДС-льготы с IV квартала 2022 года надо подать до 3-го октября. Как раз есть время разобраться с насущными вопросами. На какой период возможно отказаться от этой льготы? На какие операции она распространяется? Как составить заявление? Рассмотрим эти и иные актуальные нюансы.
С 21 по 24 сентября спрос на первичное жилье упал на 27% по сравнению с показателями предыдущих нескольких дней.
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Октябрь уже близко — разбираемся в формах отчетов, когда сдавать и что будет, если не подать декларации. Спойлер: попрощаетесь с деньгами.
Деньги вернут без каких-либо комиссий и дополнительных сборов. В кассе нужно показать лишь паспорт и повестку.