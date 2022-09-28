Что делать ИП, которого призвали на военную службу, если у него есть наемные сотрудники

Версия для печати

Ставь лайк и подпишись!

За консультацией по налогам пиши!

Остались вопросы, напишите нам: https://avirta.info/klerk_form

Марат Самитов
Марат Самитов

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
НДС

Как отказаться от льготы по НДС

Заявление с отказом от НДС-льготы с IV квартала 2022 года надо подать до 3-го октября. Как раз есть время разобраться с насущными вопросами. На какой период возможно отказаться от этой льготы? На какие операции она распространяется? Как составить заявление? Рассмотрим эти и иные актуальные нюансы.

Как отказаться от льготы по НДС
Читать еще