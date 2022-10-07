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Как открыть счет и карту в банке Турции для оплаты товаров и услуг за рубежом, если ты просто турист
Гайд для тех, кто находится за границей и хочет открыть карту в турецком банке.
Гайд для тех, кто находится за границей и хочет открыть карту в турецком банке.
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Выставить свой товар может любой продавец, независимо от категории товара. Начало продаж – 17 октября.
Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» распространяется в том числе и на индивидуальных предпринимателей (ИП). ИП обязан организовать ведение бухгалтерского учета, но не обязан вести бухгалтерский учет лично.
Занимаясь оптимизацией налогов многие забывают о том, что не только физические лица, но и компании ежедневно оставляют в интернете свой цифровой след. По нему контролеры могут довольно быстро и легко вычислить незаконные действия или уход от уплаты налогов.
Гайд для тех, кто находится за границей и хочет открыть карту в турецком банке.
Производители сельхозпродукции могут подать документы для оформления ветеринарного и фитосанитарного сертификата онлайн через сервис «Мой экспорт».
На портале Госуслуг можно заказать свидетельство или справку из ЗАГСа. Выдаст документы ближайший МФЦ.
В Минцифры объяснили, почему не стоит волноваться о том, работает ли отсрочка от частичной мобилизации для айтишников.
В Минцифры не спят ночами, в самих IT-компаниях тоже: для многих вопрос аккредитации это почти вопрос выживания бизнеса. Кое в чем процесс упростили, но в чем-то сложностей стало только больше.
Я продолжаю серию роликов о мобилизации. И сейчас мы поговорим с вами о мобилизационной подготовке в организациях. Давайте скажем честно, что у микро, малого и среднего бизнеса, я бы так сказал, мало, кто этим вопросом занимался.
Управленка без баланса — коту под хвост. Расскажем, что баланс делает, почему важен и как научиться его вести.