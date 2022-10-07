Банковские карты

Как открыть счет и карту в банке Турции для оплаты товаров и услуг за рубежом, если ты просто турист

Гайд для тех, кто находится за границей и хочет открыть карту в турецком банке.

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Марат Самитов
Марат Самитов

Индивидуальный предприниматель

Как организовать учет у предпринимателя

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» распространяется в том числе и на индивидуальных предпринимателей (ИП). ИП обязан организовать ведение бухгалтерского учета, но не обязан вести бухгалтерский учет лично.

Повышение квалификации

Налоговые схемы

Как цифровой след влияет на налоговые риски

Занимаясь оптимизацией налогов многие забывают о том, что не только физические лица, но и компании ежедневно оставляют в интернете свой цифровой след. По нему контролеры могут довольно быстро и легко вычислить незаконные действия или уход от уплаты налогов.

Как цифровой след влияет на налоговые риски

Мероприятия

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Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». IT-компаниям упрощают аккредитацию. Но есть нюансы

В Минцифры не спят ночами, в самих IT-компаниях тоже: для многих вопрос аккредитации это почти вопрос выживания бизнеса. Кое в чем процесс упростили, но в чем-то сложностей стало только больше.

«Ночной бухгалтер». IT-компаниям упрощают аккредитацию. Но есть нюансы
Воинский учет

Про мобилизационную подготовку в организациях

Я продолжаю серию роликов о мобилизации. И сейчас мы поговорим с вами о мобилизационной подготовке в организациях. Давайте скажем честно, что у микро, малого и среднего бизнеса, я бы так сказал, мало, кто этим вопросом занимался.

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