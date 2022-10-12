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Как экстренно закрыть ИП
Как быстро закрыть ИП, если вы переехали за границу или вас мобилизовали.
Как быстро закрыть ИП, если вы переехали за границу или вас мобилизовали.
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В условиях, когда фондовый рынок вовсю демонстрирует ненадёжность, банки то и дело рискуют попасть под новые волны санкций, а рубль может упасть в любой момент, вопрос о сохранении капитала стоит особенно остро. Одним из самых популярных инструментов по сбережению средств является недвижимость.
Поменяли правила постановки физических лиц на налоговый учет.
Действие продовольственного эмбарго распространяется на поставки продукции из стран, которые ввели или поддержали санкции против России.
Владельцы IMAX запретили использовать их оборудование в России.
Росстат выпустил приказ с новыми формами статотчетов для предприятий торговли и сферы услуг.
Сегодня поговорим о законопроектах, которые в осеннюю сессию точно будут приняты. Они связаны с санкциями, их соблюдением и, конечно же, с государственным надзором.
Не согласны раскрывать налоговую тайну? Аккредитации вам не видать как своих ушей.
Мобилизованные ИП-работодатели и руководители-единственные учредители фактически прекратят свою деятельность в связи с тем, что проходят службу. Для их сотрудников введут особые права.
«Яндекс Маркет» интегрировал свою рекламную платформу с Директом. Теперь магазины будут продвигать свои товары по всей рекламной сети Яндекса.
Валенки нужны людям только зимой, летом их никто не покупает. Поэтому производители этого товара смогут оформить отсрочку по уплате налогов.