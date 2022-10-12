Прекращение деятельности ИП

Как экстренно закрыть ИП

Как быстро закрыть ИП, если вы переехали за границу или вас мобилизовали.

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Марат Самитов
Марат Самитов

Инвестиции

Недвижимость — инвестиция?

В условиях, когда фондовый рынок вовсю демонстрирует ненадёжность, банки то и дело рискуют попасть под новые волны санкций, а рубль может упасть в любой момент, вопрос о сохранении капитала стоит особенно остро. Одним из самых популярных инструментов по сбережению средств является недвижимость.

Недвижимость — инвестиция?

Повышение квалификации

Мероприятия

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Маркетплейсы

ИП-продавцы «Яндекс Маркета» теперь могут пользоваться функционалом Яндекс Директа. Это повысит эффективность рекламы

«Яндекс Маркет» интегрировал свою рекламную платформу с Директом. Теперь магазины будут продвигать свои товары по всей рекламной сети Яндекса.

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