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Как стать финансово грамотным и не жить от зарплаты до зарплаты?
В этом видео я расскажу про финансовую грамотность, как сохранять и приумножать свои накопления и управлять деньгами.
В этом видео я расскажу про финансовую грамотность, как сохранять и приумножать свои накопления и управлять деньгами.
Ставь лайк и подпишись!
Путин заявил, что Минобороны в начале частичной мобилизации предполагало меньшую цифру, чем 300 тыс. человек. Сейчас мобилизовано 222 тыс. человек.
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Раз в квартал форму ЕФС-1 надо будет сдавать с титульным листом и разделом 2 (вместо 4-ФСС), раз в год – с титульным листом и подразделом 1.2 (вместо СЗВ-СТАЖ), по мере необходимости (хоть ежедневно) – с титульным листом и подразделом 1.1 (вместо СЗВ-ТД).
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