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Мобилизация: за что и на кого будут распространяться новые ужесточения
В этом видео я расскажу какая ответственность грозит за нарушение правил мобилизации и кому не стоит переживать.
В этом видео я расскажу какая ответственность грозит за нарушение правил мобилизации и кому не стоит переживать.
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Использовать его можно на покупку квартиры или дома в любом регионе России.
Выпуск, где мы по-прежнему делаем вид, что мы приличные. Спойлер: ВСЕ ОДЕТЫ!
Собрали только самую важную бухгалтерскую информацию за день. Но сегодня придется потратить полторы минуты.
Сотрудница может оформить отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. И работодатель не имеет права вынуждать ее выйти из отпуска раньше.
Министр финансов высказался про возможное повышение налогов в России. Если коротко, то волноваться не о чем. Все будет ок!
А также выбрать сервис для выгодного оформления и доставки таких карт.Но оформление не всем по карману, да и гарантий нет.
Бизнес, который идёт в ногу со временем, всегда выигрывает. Пример — мобильное приложение на 1С, с помощью которого лакокрасочное производство в 3–4 раза сократило сроки обработки заказов.
Почему-то сегодня слово «фискал» зачастую используется неправильно. На самом деле это не сотрудник налогового ведомства, а доносчик, который сообщает в инспекцию о совершении кем-либо налоговых правонарушений.
Дивиденды, полученные организаций, могут облагаться налогом на прибыль по ставкам 13% или 0%.
Заключительная часть гайда для финдиректоров (и не только). Сегодня мы поговорим о поиске работы и подготовке к интервью. На все главные вопросы ответила директор по персоналу сервиса «Финансист» Александра Елисеева.