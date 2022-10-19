Мобилизация

Мобилизация: за что и на кого будут распространяться новые ужесточения

В этом видео я расскажу какая ответственность грозит за нарушение правил мобилизации и кому не стоит переживать.

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Марат Самитов
Марат Самитов

Повышение квалификации

Мероприятия

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