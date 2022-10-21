Ставь лайк и подпишись!
Эти 4 навыка помогут тебе оставаться успешным руководителем в условиях нестабильности
В этом видео поговорим о четырех навыках и лайфхаках, которые помогут вам в работе в условиях нестабильности.
В этом видео поговорим о четырех навыках и лайфхаках, которые помогут вам в работе в условиях нестабильности.
Ставь лайк и подпишись!
Акт финансового контроля не основание требовать переплату по госконтракту, если Госзаказчик принял и оплатил работы полностью. Постановление 5-го ААС от 03.10.2022 по делу N А51-5642/2022 (дело рассмотрено по первой инстанции в упрощенном порядке).
Страховые компании и банки должны получить согласие от всех клиентов на перевод документов в электронный вид.
Налоговики начали рассылать требования с просьбой явиться и представить пояснения: почему, выплатили дивиденды (распределили прибыль), не отказавшись от моратория, т. е. не опубликовав сообщение об этом на Федресурсе? Рассказываем, что за это будет и, что куда более важно, как избежать негативных последствий.
В этом видео поговорим о четырех навыках и лайфхаках, которые помогут вам в работе в условиях нестабильности.
Время отчитаться еще есть, посмотрим, какие успехи у бухгалтеров российских ИТ-компаний.
Поток требований от ФНС о представлении документов «по цепочке» контрагентов не иссякает. А бизнес предпринимает попытки оспорить эти требования. Рассказываем, когда налоговики вправе вас тревожить, когда требование можно игнорировать и что по этому поводу думают суды.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям с 2023 года войдет в состав универсального пособия.
Операторы цифровых платформ, которыми пользуются таксисты, платить за них взносы в ПФР и ФСС не обязаны.
В «Клерк. Консультации» поступил вопрос: не запрещено ли прямо учреждению выделять благотворительную помощь беженцам. Отвечаем.
Ждем долгожданного объединения ПФР и ФСС, а пока объясняем как работать по старым правилам: узнать свой тариф, получить скидку, и в какие сроки подавать документы.