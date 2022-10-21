Мотивация персонала

Эти 4 навыка помогут тебе оставаться успешным руководителем в условиях нестабильности

В этом видео поговорим о четырех навыках и лайфхаках, которые помогут вам в работе в условиях нестабильности.

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Марат Самитов
Марат Самитов

44-ФЗ

Акт финансового контроля не основание требовать переплату по контракту

Акт финансового контроля не основание требовать переплату по госконтракту, если Госзаказчик принял и оплатил работы полностью. Постановление 5-го ААС от 03.10.2022 по делу N А51-5642/2022 (дело рассмотрено по первой инстанции в упрощенном порядке).

Повышение квалификации

Банкротство

Выплатили дивиденды без отправки отказа на Федресурс: чем это грозит

Налоговики начали рассылать требования с просьбой явиться и представить пояснения: почему, выплатили дивиденды (распределили прибыль), не отказавшись от моратория, т. е. не опубликовав сообщение об этом на Федресурсе? Рассказываем, что за это будет и, что куда более важно, как избежать негативных последствий.

Выплатили дивиденды без отправки отказа на Федресурс: чем это грозит

Мероприятия

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Налоговые проверки

Истребование документов ИФНС по цепочке контрагентов. Судебная практика

Поток требований от ФНС о представлении документов «по цепочке» контрагентов не иссякает. А бизнес предпринимает попытки оспорить эти требования. Рассказываем, когда налоговики вправе вас тревожить, когда требование можно игнорировать и что по этому поводу думают суды.

Истребование документов ИФНС по цепочке контрагентов. Судебная практика
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