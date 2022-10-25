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Как ИП избежал обвинений в дроблении бизнеса
В этом видео я расскажу как мы помогли ИП избежать обвинений в дроблении бизнес.
В этом видео я расскажу как мы помогли ИП избежать обвинений в дроблении бизнес.
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Нуриэль Рубини предсказал финансово-экономический кризис 2008 г. Сейчас экономист говорит о стагфляции, одного из самые страшных явлений в экономике, когда сочетаются инфляция, безработица и стагнация производства
С четверга бухгалтеры и предприниматели испытывают сложности, когда пытаются воспользоваться сервисами налоговой на сайте.
Один передал - второй принял.
«Клерк» продолжает публиковать самые интересные материалы краснодарского проекта «Кублог».
Нам задали вопрос на форуме, как проверить бизнес до приобретения. Мы ответили, что лучше всего ориентироваться на документооборот и финансовый анализ. В данной публикации, делается примерное видение, как проводится формальная проверка, которая не дает, конечно, полной картины.
Следим за ключевыми событиями в мировой экономике и инвестициях.
Хотели как лучше, а получилось как всегда. В.С. Черномырдин
Вопросы специального анализа бизнеса волнует многих: инвесторов, продавцов и покупателей бизнеса, кредиторов и стратегических партнеров. В чем специфика России? Почему сейчас эти вопросы стали появляться чаще? Мы постараемся ответить на эти вопросы в ряде публикаций.
Сейчас очень мало новых выпусков облигаций, но время от времени что-то интересное все же появляется. Я продолжаю следить за новыми размещениями, появился интересный выпуск от Селигдара. Он был анонсирован еще летом, теперь вот начался сбор заявок.
Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие трудовые права.