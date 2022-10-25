Дробление бизнеса

Как ИП избежал обвинений в дроблении бизнеса

В этом видео я расскажу как мы помогли ИП избежать обвинений в дроблении бизнес.

Версия для печати

Ставь лайк и подпишись!

Марат Самитов
Марат Самитов

Финансовый кризис

Нуриэль Рубини прогнозирует стагфляцию, т.е. грядёт кризис, который хуже, чем в 1970-х

Нуриэль Рубини предсказал финансово-экономический кризис 2008 г. Сейчас экономист говорит о стагфляции, одного из самые страшных явлений в экономике, когда сочетаются инфляция, безработица и стагнация производства

Нуриэль Рубини прогнозирует стагфляцию, т.е. грядёт кризис, который хуже, чем в 1970-х

Повышение квалификации

Финансовый анализ

Due diligence по-русски: документальная проверка (часть 2)

Нам задали вопрос на форуме, как проверить бизнес до приобретения. Мы ответили, что лучше всего ориентироваться на документооборот и финансовый анализ. В данной публикации, делается примерное видение, как проводится формальная проверка, которая не дает, конечно, полной картины.

Due diligence по-русски: документальная проверка (часть 2)

Мероприятия

Разместить
Должная осмотрительность

Due diligence по-русски: проблемы и перспективы (часть 1)

Вопросы специального анализа бизнеса волнует многих: инвесторов, продавцов и покупателей бизнеса, кредиторов и стратегических партнеров. В чем специфика России? Почему сейчас эти вопросы стали появляться чаще? Мы постараемся ответить на эти вопросы в ряде публикаций.

Due diligence по-русски: проблемы и перспективы (часть 1)
Ценные бумаги

Свежие облигации: Селигдар на первичном размещении

Сейчас очень мало новых выпусков облигаций, но время от времени что-то интересное все же появляется. Я продолжаю следить за новыми размещениями, появился интересный выпуск от Селигдара. Он был анонсирован еще летом, теперь вот начался сбор заявок.

Свежие облигации: Селигдар на первичном размещении
Читать еще