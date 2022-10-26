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Это всё, что тебе нужно знать о налогах на старте своего бизнеса
В этом видео я расскажу, что ты должен знать о налогах на старте своего бизнеса.
В этом видео я расскажу, что ты должен знать о налогах на старте своего бизнеса.
Ставь лайк и подпишись!
В этом видео я расскажу, что ты должен знать о налогах на старте своего бизнеса.
Строительство считается сложной отраслью для бухгалтеров — вести учет тяжело, специалистов не хватает. Хотите уверенно стартовать в эту сферу — смотрите мини-гайд «Клерка».
Его признали в номинации «Лучшее мобильное приложение», «Лучшее мобильное продвижение», «Лучшее ASO», «Лучший мобильный банк 2022».
Скоро сервис станет доступен и для других стран СНГ.
Ставка НДФЛ по дивидендам зависит от сумм дохода и налогового статуса физлица. Доход с разными ставками надо отдельно отражать в 6-НДФЛ.
Теперь к платформе МСП.РФ подключены уже 22 российских региона.
Извинениями отчетность не сдается и налоги не платятся, но рассказывать, когда поднимется сайт, налоговики не хотят. Пока ругаете ФНС — почитайте дайджест дня, не только о рабочем.
Модульбанк запустил консультации для предпринимателей, которые хотят попасть в реестр IT-компаний и получить от государства льготы и преимущества.
В Москве гражданам, юрлицам и ИП выплачивают единовременную компенсацию в виде поддержки из-за санкций. Речь идет о компенсации ковидных штрафов. Минфин объяснил, в каком случае с нее не надо платить НДФЛ.
Произойдет это в феврале 2023 года, когда компания выпустит версию Chrome 110.