Ведение бизнеса

Это всё, что тебе нужно знать о налогах на старте своего бизнеса

В этом видео я расскажу, что ты должен знать о налогах на старте своего бизнеса.

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Марат Самитов
Марат Самитов

Учет в строительстве

Учет в строительстве для начинающих. Как отражать, учитывать расходы и работать с первичкой

Строительство считается сложной отраслью для бухгалтеров — вести учет тяжело, специалистов не хватает. Хотите уверенно стартовать в эту сферу — смотрите мини-гайд «Клерка».

Учет в строительстве для начинающих. Как отражать, учитывать расходы и работать с первичкой

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«Ночной бухгалтер». Сайт налоговой лежит в период сдачи отчетности, ФНС извиняется. Чиновникам запретили говорить по-чиновничьи

Извинениями отчетность не сдается и налоги не платятся, но рассказывать, когда поднимется сайт, налоговики не хотят. Пока ругаете ФНС — почитайте дайджест дня, не только о рабочем.

«Ночной бухгалтер». Сайт налоговой лежит в период сдачи отчетности, ФНС извиняется. Чиновникам запретили говорить по-чиновничьи
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