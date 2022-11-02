Как платить налоги и работать с банками, занимаясь майнингом криптовалюты и продажей NFT-токенов

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Марат Самитов
Марат Самитов

Психология для бухгалтера

Знаете ли вы самые 13 опасных манипуляций!? Или ещё одна история о невежестве

В данной публикации обсудим и разберём примеры манипуляции, которая так популярна, она называется «Невежество». Продолжаем обсуждение манипуляций по книге Никиты Непряхина «Я манипулирую тобой: методы противодействия скрытому влиянию».

Знаете ли вы самые 13 опасных манипуляций!? Или ещё одна история о невежестве

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Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2022 + чек-лист по письмам, которые надо прочитать

Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в октябре. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2022 + чек-лист по письмам, которые надо прочитать
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