НДС

Как ИП попал на 500 тыс. НДС при сделках с лизинговым имуществом

Коротко расскажу, в чем суть дела.

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Марат Самитов
Марат Самитов

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