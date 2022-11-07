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Как экономить на налогах и вести бухучёт, работая с госконтрактами по 44 и 223-ФЗ
Небольшое полезное видео по госзакупкам.
Небольшое полезное видео по госзакупкам.
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Публичная оферта – удобный способ заключения договоров в случае дистанционного предоставления услуг. Расскажем, что такое публичная оферта и какие нюансы учесть онлайн-школам при ее составлении и размещении.
Многие бухгалтеры сейчас получают от ИФНС информационные сообщения о состоянии расчетов с бюджетом. Дело в том, что налоговики проводят кампанию по ознакомлению налогоплательщиков с остатками по налоговым платежам.
В подпункте 3 пункта 3 статьи 220 НК прописан список расходов, которые включают в состав фактических при покупке и строительстве дома в целях имущественного вычета. Этот список применяют как при покупке дома, так и при его продаже.
Рассматриваются перспективы повышения имущественных налоговых вычетов по НДФЛ при приобретении жилья.
С 2023 года после объединения ПФР и ФСС поменяются сведения о трудовой деятельности, которые можно получить у работодателя (форма СТД-Р) и в ПФР (форма СТД-ПФР).
Строим, используем, ломаем.
Посчитал, как успехи в моем эксперименте после семи месяцев (апрель — октябрь). Кратко про челлендж: посчитать выгоду и посмотреть, за какое время удастся накопить на 4k-телек. Для этого я считаю экономию от использования Озон-карты (ранее Озон-счета). Стоимость телека размером ровно 50″ рассматриваю до 50 000 рублей, в идеале до 30 000. Го смотреть.
Небольшое полезное видео по госзакупкам.
Начальник требует с бухгалтера сделать корректировку, якобы в течение года неправильно пробивали чеки, а по некоторым продажам сделали возврат. Подправить нужно около 50 чеков. Как на такое смотрит налоговая?
В Чувашии и Волгоградской области появятся особые экономические зоны «Новочебоксарск» и «Химпром». Постановления об этом подписал Михаил Мишустин.