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Какие налоги нужно успеть уплатить всем до 1 декабря
В этом видео я расскажу какие налоги нужно уплатить обычным гражданам до 1 декабря.
В этом видео я расскажу какие налоги нужно уплатить обычным гражданам до 1 декабря.
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Обсуждаем манипуляции по книге Никиты Непряхина «Я манипулирую тобой: Методы противодействия скрытому влиянию». В данной публикации обсудим и разберём примеры манипуляции, которая достаточно опасная и часто вызывает конфликты – «А что у вас руки дрожат?».
В этом видео я расскажу какие налоги нужно уплатить обычным гражданам до 1 декабря.
Мне кажется или мошенники прямо как-то активизировались последнее время? Причем не особо и стараются – применяют проверенные годами методы. Хочу поделиться несколькими личными историями своих родных и знакомых. Причем одна из них крайне поучительна, там фигурант умудрился наступить на грабли дважды.
Из числа застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию хотят исключить пенсионеров, которые работают в социально ориентированных НКО.
Стоимость транзита по московскому скоростному диаметру составит 950 рублей.
Направлять запросы в ФНС банки смогут только через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Норма действует для российского и заграничного паспорта, водительского удостоверения и госрегистрации прав на недвижимость.
Выбрали самое главное из моря поправок в НК, которые сегодня приняли в Госдуме. Спойлер: меняют сразу кучу всего в самых разных сферах.
Ситуаций, когда коллекторы требуют от граждан вернуть долг, угрожая насилием, станет меньше. По крайней мере теперь за угрозами последует уголовная ответственность.
Ипотечные заемщики в случае ЧС природного или техногенного характера смогут получить отсрочку выплат по кредиту.