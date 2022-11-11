Налоги, взносы, пошлины

Какие налоги нужно успеть уплатить всем до 1 декабря

В этом видео я расскажу какие налоги нужно уплатить обычным гражданам до 1 декабря.

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Марат Самитов
Марат Самитов

Бизнес-психология

«А что у вас руки дрожат?» Разве вы не нервничаете, т.к. ничего не знаете о манипуляциях?

Обсуждаем манипуляции по книге Никиты Непряхина «Я манипулирую тобой: Методы противодействия скрытому влиянию». В данной публикации обсудим и разберём примеры манипуляции, которая достаточно опасная и часто вызывает конфликты – «А что у вас руки дрожат?».

«А что у вас руки дрожат?» Разве вы не нервничаете, т.к. ничего не знаете о манипуляциях?

Повышение квалификации

Мошенничество

Мошенники вокруг нас. Итории из жизни

Мне кажется или мошенники прямо как-то активизировались последнее время? Причем не особо и стараются – применяют проверенные годами методы. Хочу поделиться несколькими личными историями своих родных и знакомых. Причем одна из них крайне поучительна, там фигурант умудрился наступить на грабли дважды.

Мошенники вокруг нас. Итории из жизни

Мероприятия

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Потребительское кредитование

За жесткие угрозы коллекторов будут штрафовать на 500 тыс. рублей и даже сажать

Ситуаций, когда коллекторы требуют от граждан вернуть долг, угрожая насилием, станет меньше. По крайней мере теперь за угрозами последует уголовная ответственность.

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