УСН

Как ИП сэкономил 3 млн рублей на УСН

В этом видео я расскажу как ИП удалось сэкономить 3 млн рублей на упрощенном налоге.

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Марат Самитов
Марат Самитов

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❗ Пока не введут новые правила заполнения платежных поручений, платить налоги надо будет по-старому

С 2023 году вводят единый налоговый платеж и в связи с этим поменяются правила заполнения платежек. Минфин совместно с ЦБ разрабатывают новые правила. Но если их не утвердят к началу 2023 года, налоги надо будет платить по старым правилам.

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