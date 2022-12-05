Ставь лайк и подпишись!
Как ИП сэкономил 3 млн рублей на УСН
В этом видео я расскажу как ИП удалось сэкономить 3 млн рублей на упрощенном налоге.
В этом видео я расскажу как ИП удалось сэкономить 3 млн рублей на упрощенном налоге.
Ставь лайк и подпишись!
Что понимают под профстандартами и кто обязан ими руководствоваться?
Сегодня мы расскажем о том, что такое воинский учет и кто обязан его вести.
Работа по договору ГПХ войдет в стаж для расчета больничных.
Можно с кем-то поделиться своей налоговой тайной, а можно и вовсе сделать ее общедоступной. Для этого надо направить в ИФНС согласие. Форму, формат и порядок заполнения этого бланка обновили.
За особый характер работы будут давать минимум 7 календарных дней дополнительного отпуска. Такой отпуск предусмотрен статьей 118 ТК РФ.
С 2023 году вводят единый налоговый платеж и в связи с этим поменяются правила заполнения платежек. Минфин совместно с ЦБ разрабатывают новые правила. Но если их не утвердят к началу 2023 года, налоги надо будет платить по старым правилам.
Субсидия не входит в знаменатель формулы расчета доли профильных доходов IT-компании. Таким образом, из-за субсидии право на льготу не будет утеряно.
Слегка обученный дилетант, думающий что он профессионал, намного страшнее и опаснее полного профана, который знает, что он профан.
Мы закончили первую и вторую части краснодарского офиса «Клерка» и приступаем к третьей. Представляю дизайн проект от Анастасии Черемсиной
И как с ним бороться