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Составили договор цессии на 10 млн рублей и спасли клиента от налоговых рисков
В этом видео я расскажу как мы составили договор цессии на 10 млн рублей и спасли клиента от налоговых рисков.
В этом видео я расскажу как мы составили договор цессии на 10 млн рублей и спасли клиента от налоговых рисков.
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Наложения ФНС предварительных обеспечительных мер на имущество организации и индивидуальных предпринимателей
Потребительские кооперативы обязаны сообщать сведения о полном внесении паевых взносов за недвижимость (КНД 1114016) в ИФНС в течение 10 дней.
Гранты, премии и призы по результатам участия в соревнованиях, конкурсах, которые выплачивают некоммерческие организации, освобождены от НДФЛ.
Готовится новый законопроект, по которому в предустановленных играх не будет ограничений платежей.
11 бывших и действующих сотрудников отделения ПФР (ныне – СФР) Ингушетии задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Наказание по этой статье УК РФ – до 10 лет лишения свободы.
В платежке на ЕНП надо указывать ОКТМО 0. Но даже если указать любой другой, деньги все равно придут по назначению – на ваш ЕНС.
Ставку земельного налога устанавливают местные власти. Но иногда земельный участок включают в границы другого муниципального образования, а там ставка налога другая.
В бывших справках 2-НДФЛ за 2022 год можно не заполнять поле с уплаченным налогом.
Если компания продает сотрудникам свой товар, а стоимость удерживает из зарплаты, надо пробивать чеки ККТ. Будет два чека, если отгрузка раньше оплаты или один, если оплата и отгрузка в один день.