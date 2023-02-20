Цессия

Составили договор цессии на 10 млн рублей и спасли клиента от налоговых рисков

В этом видео я расскажу как мы составили договор цессии на 10 млн рублей и спасли клиента от налоговых рисков.

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Марат Самитов
Марат Самитов

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УК РФ

Прошли обыски по делу о хищениях денег из ПФР

11 бывших и действующих сотрудников отделения ПФР (ныне – СФР) Ингушетии задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Наказание по этой статье УК РФ – до 10 лет лишения свободы.

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Онлайн-кассы

Как формировать кассовый чек при удержаниях из зарплаты за товары

Если компания продает сотрудникам свой товар, а стоимость удерживает из зарплаты, надо пробивать чеки ККТ. Будет два чека, если отгрузка раньше оплаты или один, если оплата и отгрузка в один день.

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