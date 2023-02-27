Ведение бизнеса

Разработали схему ведения бизнеса группе компаний, снизив риски дробления. Бизнес и налоги

В этом видео я расскажу как мы разработали схему ведения бизнеса группе компаний, снизив риски дробления.

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Марат Самитов
Марат Самитов

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