Налог на имущество

Предприниматель и его имущество

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Предприниматель и его имущество

Предприниматели, применяющие УСН и ПСН, освобождены от уплаты налога на имущество в отношении объектов недвижимости, используемых в предпринимательской деятельности (за исключением объектов недвижимости, включенных органами власти субъектов РФ в перечень объектов, облагаемых налогом по кадастровой стоимости).

В силу различных обстоятельств предприниматели могут временно не использовать принадлежащие им объекты недвижимости в предпринимательской деятельности (например, если объекту, сдаваемому в аренду, необходим ремонт).

Также в предпринимательской деятельности может использоваться часть объекта недвижимости (например, в здании, предназначенном для сдачи в аренду, имеются площади, которые не сданы в аренду).

Освобождаются ли объекты недвижимости от налога на имущество в указанных случаях?

ФНС России в этом вопросе согласилась с позицией, высказанной Минфином России в письме от 12.05.2014 № 03-11-11/22083.

Ссылаясь на арбитражную практику, Минфин отметил следующее. Временное неиспользование имущества в предпринимательской деятельности в течение налогового периода (в частности, отсутствие договоров аренды, ремонт помещения и т.п.), а также использование имущества (его части) для управленческих нужд индивидуального предпринимателя сами по себе не могут рассматриваться как использование этого имущества в целях, отличных от предпринимательской деятельности. К предпринимательской деятельности относится не только сдача имущества в аренду, но и действия подготовительного характера, например, проведение ремонтных и строительных работ, поиск потенциальных арендаторов и др.

Принимая во внимание позицию ФНС России и Минфина России, предприниматель не должен уплачивать налог на имущество в рассматриваемых случаях, если представит в налоговый орган документы, подтверждающие, что он проводит действия направленные на использование объектов в деятельности. К ним относятся документы, подтверждающие проведение ремонтных работ, документы о поиске арендаторов (например, объявления о сдаче помещений в аренду) и др.

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