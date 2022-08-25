НДФЛ и граждане ЕАЭС

Письмо Минфина России от 12.08.2022 № 03-04-05/78614.

Комментарий

Если работник, гражданин государства ЕАЭС, не приобрел по ИТОГАМ года статус налогового резидента РФ, НДФЛ нужно пересчитать с НАЧАЛА года по ставке 30 % вместо 13 % (15 %).

Дело в том, что налогообложение доходов граждан государств, входящих в состав ЕАЭС, происходит по правилам статьи 73 Договора о ЕАЭС от 29.05.2014. Так, доходы от работы на территории РФ по трудовому договору облагаются НДФЛ с первого дня работы по ставке 13 %, причем независимо от наличия или отсутствия статуса налогового резидента.

Окончательный статус физлица (налоговый резидент или нерезидент) определяется по итогам года. При этом, как отметил Минфин России в письме от 12.08.2022 № 03-04-05/78614, такой порядок распространяется на всех физлиц (независимо от гражданства).

Соответственно, если на конец календарного года работник из ЕАЭС так и не стал налоговым резидентом РФ, НДФЛ с выплат в его пользу с начала года необходимо пересчитать по ставке 30 %, предусмотренной пунктом 3 статьи 224 НК РФ для нерезидентов. Если налог удержать невозможно, об этом необходимо сообщить налоговому органу и налогоплательщику . Минфин России придерживается такой точки зрения в течение последних лет.