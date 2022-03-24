Разработан проект Приказа Минфина РФ с Перечнем государств и территорий офшорного владения активами

Taxology обращает ваше внимание на последние изменения российского законодательства, которые являются следствием продолжающегося тренда на деофшоризацию российского бизнеса и предотвращение вывода капитала в иностранные низконалоговые юрисдикции.

13 декабря 2021 года был опубликован проект Приказа Минфина России «Об утверждении Перечня государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации». В настоящий момент закончены общественные обсуждения проекта, ожидается скорое подписание и принятие приказа.

Проектом Приказа устанавливается перечень офшорных юрисдикций для целей п. 15 ст. 241 Бюджетного кодекса РФ. Указанной нормой ограничивается предоставление бюджетных субсидий и инвестиций юридическим лицам, зарегистрированным в офшорных зонах, а также российским юридическим лицам, которые более чем на 25%[1] принадлежат резидентам таких офшорных зон.

До последнего времени перечень офшорных юрисдикций как для целей бюджетного финансирования, так и для ряда налоговых положений (например, для целей пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ, которой установлен запрет на применение ставки налога 0 % в отношении дивидендов, полученных от иностранных компаний) был утвержден Приказом Минфина России от 13.11.2007 № 108н.

Новый Перечень будет применяться отдельно для целей бюджетного финансирования. Для налоговых целей сохранит свое действие старый Приказ от 13.11.2007 г. №108н.

При этом в новый Перечень офшорных государств и территорий предлагается включить 57 юрисдикций, в том числе дополнительно по сравнению приказом от 13.11.2007 г., такие юрисдикции как Кипр, Швейцарию, Ирландию, БВО, ОАЭ, Сингапур, Гонконг, Мальту, США (штаты Вайоминг и Делавэр).

Включение в проект Приказа ряда юрисдикций, которые отсутствуют в Приказе от 2007 года, представляется весьма тревожным сигналом. И хотя формально Приказ не будет затрагивать налоговые последствия по НК РФ, учитывая, что параллельно происходит пересмотр целого ряда налоговых соглашений (изменено СИДН с Кипром, отменено СИДН с Нидерландами), а также звучат заявления Минфина РФ о планах и переговорах по пересмотру СИДН с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией, можно с высокой уверенностью полагать, что многие наиболее часто используемые для структурирования холдингов иностранные юрисдикции находятся «под прицелом» финансового ведомства как с точки зрения налоговых последствий, так и с позиции возможностей для бюджетного финансирования.

В этой связи мы рекомендуем налогоплательщикам, у которых в составе групп компаний имеются холдинги и совместные предприятия в иностранных юрисдикция из названных Перечней Минфина РФ задуматься о возможностях реструктуризации, поскольку указанные структуры уже вряд ли могут рассматриваться на долгосрочную перспективу как удобные и не несущие юридических рисков для ведения деятельности в России.

[1] Напомним, что 29 ноября 2021 года был подписан Федеральный закон № 384-ФЗ о сокращении предельно возможной доли участия иностранных лиц из офшорных юрисдикций для получения государственных субсидий с 50% до 25%. Также в законе предусматривается необходимость формирования Минфином России отдельного перечня «офшорных» юрисдикций для целей бюджетного финансирования.