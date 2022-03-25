Возвращение СПИК 1.0

14.03.2022 подписан Федеральный закон № 57-ФЗ «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных контрактов» (далее - Закон № 57-ФЗ). В соответствии с ним возвращается возможность заключения специального инвестиционного контракта, урегулированного статьей 16 Федерального закона от 31.12.2014 N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» – так называемого СПИК 1.0.

СПИК 1.0 был направлены преимущественно на стимулирование капитальных вложений.

В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 N 290-ФЗ заключение СПИК 1.0 было прекращено, однако взамен вводился СПИК 2.0. Этот вид СПИК был направлен не столько на поощрение вложений в основные средства, сколько на внедрение современных технологий производства, которые конкурентоспособны на мировом уровне. В связи с этим в рамках СПИК 2.0 пороговая сумма вложений не используется, вместо чего было введено обязательное требование о внедрении технологии производства из перечня, специально утверждаемого Правительством РФ.

Отметим, что исходя из доступных данных, на сегодняшний день заключено 11 СПИК 2.0, что, вероятно, может свидетельствовать о невостребованности СПИК 2.0 у широкого круга инвесторов.

В пояснительной записке к Закону № 57-ФЗ обращается внимание, что введение ограничительных мер со стороны иностранных государств требует дополнительных средств поддержки инвесторов. В связи с этим теперь можно будет заключать как СПИК 1.0, который стимулирует капитальные вложения, так и «СПИК 2.0», требующий применение передовых нематериальных активов в промышленном производстве.

Также Федеральный закон № 57-ФЗ продлевает уже действующие СПИК 1.0 на 2 года. Эти поправки направлены на смягчение негативных последствий антироссийских санкций для инвесторов.

Характерно, что на данный момент налоговое законодательство не содержит актуальных мер поддержки для новых СПИК 1.0. Имеющиеся льготы по налогу на прибыль, в том числе и на уровне субъектов РФ, предусмотренные в статье 284.9 НК РФ, основаны на модели СПИК 2.0.

С учетом того, что региональные» льготы по налогу на прибыль прекращают действовать с 01.01.2023, нынешний состав инструментов поддержки СПИК 1.0, представляется незавершенным. Надеемся, что федеральные и региональные законодатели в ближайшее время гармонизируют налоговое законодательство с учетом изменений, привнесенных Законом № 57-ФЗ.