Механизм СЗПК будет перезапущен

На заседании РСПП с участием вице-премьера Андрея Белоусова была представлена финальная версия проекта поправок в Федеральный закон от 01.04.2020 N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" (Закон № 69-ФЗ). Согласно планируемым изменениям, теперь инвесторы смогут включать в сумму капиталовложений по СЗПК в том числе и заемные средства.

Объем капиталовложений служит условием заключения СЗПК. На данный момент пороговая сумма для СЗПК с федеральным и региональным участием в общем случае составляет 5 млрд рублей, а для СЗПК исключительно с участием субъекта РФ – 200 млн рублей. При этом согласно актуальной редакции Закона № 69-ФЗ в состав вложений в инвестпроект могут включаться только капитальные затраты, осуществленные из собственных средств инвестора. Таким образом, возможность относить к капиталовложениям средства долгового финансирования поможет повысить доступность СЗПК для предприятий.

Также на заседании РСПП Андрей Белоусов объявил о том, что в ближайшее время будут принято новое постановление Правительства РФ о правилах заключения СЗПК. Предшествующее постановление утратило силу со 2 апреля 2021 г. Отсутствие нормативной базы препятствовало заключению новых соглашений. Теперь инвесторы вновь получат возможность претендовать на льготы по СЗПК в виде стабилизационной оговорки и возмещения отдельных видов затрат.