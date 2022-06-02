Действие региональных льготных ставок по налогу на прибыль предлагается продлить до 1 января 2024 года

Правительством РФ в Государственную Думу внесен законопроект, который продлевает действие пониженных ставок по налогу на прибыль, установленных законами субъектов РФ, до 1 января 2024 года.

Напомним, что согласно актуальной редакции п. 1 ст. 284 НК РФ регионы утрачивают право самостоятельно понижать ставку по налогу на прибыль с 1 января 2023 г.

После этой даты предполагалось, что субъект РФ сможет вводить пониженные ставки только в случаях, прямо обозначенных НК РФ (в рамках РИП, СПИК, ИНВ и т.п.).

Предлагаемая поправка означает, что и в 2022-2023 годах регионы будут иметь право вводить свои льготы по налогу на прибыль для отдельных категорий налогоплательщиков, снижая ставку не более, чем до 12,5%.