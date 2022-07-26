- На «Клерке» сделали новый профиль пользователя, удобный редактор для ведения блога и управление подписчиками и подписками. Вывели в профиль количества пройденных пользователем курсов. Подробнее
- Сервис «Вакансии». После модерации мы опубликуем вакансию в Telegram: https://t.me/buhjob в самой главной группе для бухгалтеров: "Красный уголок бухгалтера". В этих группах десятки тысяч бухгалтеров в активном поиске работы.
- Починили список лайкнувших статью
- Сделали быструю регистрацию через Яндекс.
- В комментариях, чтобы пользователь к которому вы обращаетесь получил уведомление, нажмите на клавиатуре: @ и введите ник пользователя.
- Новая система личных сообщений. Теперь это называется "Чаты". Ссылку на чаты можно найти возле своего профиля вверху справа или сначала открыть любой профиль пользователя и нажать кнопку «Чат».
Новые фичи: новый профиль, сервис «Вакансии»
Список улучшений на «Клерке» за последнюю неделю