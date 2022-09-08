Новый сезон Бухтуба – завтра в 10 утра. Автор статьи, сотрудник, студент - новые статусы. Скролл наверх

Бухтуб
Коллеги, мы начали снимать второй сезон Бухтуба. Завтра в 10 часов выйдет первый выпуск нового сезона. В дальнейшем планируем делать выпуск каждую неделю во вторник.
Что такое Бухтуб
В 2021 году мы силами редакцией «Клерка» и студии «Центра обучении Клерка» сделали 10 выпусков нескучных налоговых новостей за неделю. Каждый ролик примерно 4 минуты.
Сьемки в краснодарском офисе «Клерка»:
По моему мнению, это абсолютно уникальная подача бухгалтерских новостей. Нескучная и нестандартная, как мы любим на «Клерке».
Мы в офисе останавливали работу и собирали всю команду перед телевизором на просмотр каждого выпуска. Каждый раз - это было весело.
В 2021 году у Клерка был уже крутой офис, но еще маленькая команда в Краснодаре.
Последний выпуск первого сезона вышел в октябре 2021 года. Предлагаю посмотреть несколько последних выпусков:
Артемий в офисном душе. Бугагага:
Вот тут весь плейлист на Ютубе: Бухтуб, первый сезон. Подписывайтесь на канал, чтобы получать уведомление о новом выпуске.
Итак, завтра в 11 встречаемся здесь на Клерке!
Новые штуки на сайте
А теперь об улучшениях на сайте, которые вы обязательно должны знать!
Статусы
В комментариях теперь отображаются статусы:
- Автор статьи - если вам отвечает автор статьи, вы это сразу понимаете
- Сотрудник - с вами общается сотрудник «Клерка», а это значит вам могут помочь или забанить.
- Премиум - с вами общается опытный бухгалтер, у него доступна подписка к «Клерк.Премиум»
Все эти статусы вы можете увидеть в комментариях к моей статье: Подводим итоги августа. План провален, но все так круто, что пофиг
Вот вам скриншот:
Скролл «наверх»
Теперь когда на в некоторых статьях тысячи комментариев, мы изобрели кнопочку, которая переносит курсор в самый вверх страницы. Боже, как это удобно.
Всем спасибо за внимание!
Борис Мальцев