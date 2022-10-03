Обзоры для бухгалтера

Новые возможности форума: Боковая панель, новое меню уведомлений, темная тема и многое другое

Всем привет! Обратите внимание на изменения в форуме.

Версия для печати
Новые возможности форума: Боковая панель, новое меню уведомлений, темная тема и многое другое

Напоминаю, что на «Клерке» работает бухгалтерский форум. На этом форуме есть платная часть – сервис «Консультаций», где консультируют эксперты «Клерка» и огромная бесплатная часть где общается сообщество и участники сообщества общаются и находят ответы на вопросы: «Бухгалтерия». Для быстрого поиска на форуме есть разделы, сгруппированные теги и отличный поиск. За тегирование тем и структуру тегов, кстати отвечает наш эксперт и популярный автор Александр42.

Итак, что нового мы сделали в этой вселенной.

1. Появилась темная тема

Темная тема не так сильно нагружает глаза. В ней приятнее работать по вечерам. Добились полной совместимости с основной темой. Переключатель вот тут:

image

2. Дополнительные навигационные кнопки

Появились дополнительные кнопки для быстрого перемещения вверх и низ темы.

image

На самом деле способов перемещения вверх и низ темы множество. Смотрите на фиолетовые стрелочки - это все они.

image

3. Текстовый редактор теперь запоминает высоту окна

Считаете, что высота редактора по умолчанию слишком мала? Возможно, у вас маленький экран, и вы думаете, что он слишком большой? Форум теперь запоминает, когда вы настраиваете размер редактора, и в следующий раз откроет редактор на выбранную вами высоту.

Изменять размер можно вот тут:

image

4. Улучшенное меню уведомлений

Мы обновили наше меню уведомлений с улучшенными фильтрами, чтобы быстро видеть, какие уведомления у вас есть, и сортировать непрочитанные уведомления вверху, чтобы вы ничего не пропустили.

1664724406922

5. Боковая панель

Переработали навигацию по форуму с новой боковой панелью. Теперь можно настроить разделы и теги за которыми вы хотите следить. Чаты и персональные сообщения тоже под рукой. Боковую панель можно убрать с помощью «сендвича» вверху у логотипа.

image

6. Горячие клавиши форума

У форума множество функций, которыми можно пользоваться с помощью горячих клавиш. Ссылка на полнфй список функций находится в левом нижнем углу.

1664725159200

А вот сам список:

image

Ну и напоминаю, что форум бьет рекорды, я об этом писал вот здесь. В 2022 году успех форума - это неожиданно. )

ToT
ToT
founder в Клерк

Бизнес-психология

Хороший специалист, уникальный специалист… Главное — у кого ружьё!

Я достаточно часто встречаю весьма распространенный, но очень странный, по моему мнению, взгляд, что иметь в своем штате «уникального специалиста» это хорошо! Даже — очень хорошо! Ибо он, этот уникальный специалист, делает то, что он делает гораздо больше, лучше и быстрее других, менее уникальных сотрудников.

Хороший специалист, уникальный специалист… Главное — у кого ружьё!

Повышение квалификации

Управленческий учет

Как новичку разобраться с управленческим учетом. Изучаем основы (бухгалтерам обязательны)

Все говорят о том, как важен управленческий учет. Почему руководители вокруг него бегают, да еще и бухгалтеров напрягают? Разбираемся в основах вместе с «Клерком».

Как новичку разобраться с управленческим учетом. Изучаем основы (бухгалтерам обязательны)

Как сбить «летчика»

Летуны, то есть работники, питающие патологическую склонность к частой смене работы, не нравятся ни одному кадровику. Поэтому симптомы, позволяющие сбить такого «летчика» еще до приземления его на территории вашего штатного расписания, могут пригодиться сотрудникам отдела по работе с персоналом.

Мероприятия

Разместить
Общество

Продать долю в ООО за спиной у жены накануне развода. Реально ли это

По статистике почти на каждую вновь образовавшуюся семью приходится один неудачный семейный союз. Так, с января по май 2022 года было заключено 273,1 тыс. браков и оформлено 259,6 тыс. разводов. При этом, в большинстве случаев, расставание не проходит гладко: делить приходится детей, имущество и долги.

IT-компании

Уже аккредитованные IT-компании должны дать согласие на раскрытие налоговой тайны. На это у них есть месяц

Если IT-компания уже аккредитована, то повторно подавать заявление из-за введения нового порядка сейчас не нужно. Но надо направить в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны.

Политика

Компаниям из ЕС, Британии, Норвегии и Украины теперь запрещено перевозить грузы по России. Мясо, алкоголь и сигареты возить продолжат

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете компаниям из стран, которые ввели транспортные санкции против России, перевозить свои грузы по территории РФ.

Читать еще