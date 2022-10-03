Новые возможности форума: Боковая панель, новое меню уведомлений, темная тема и многое другое

Напоминаю, что на «Клерке» работает бухгалтерский форум. На этом форуме есть платная часть – сервис «Консультаций», где консультируют эксперты «Клерка» и огромная бесплатная часть где общается сообщество и участники сообщества общаются и находят ответы на вопросы: «Бухгалтерия». Для быстрого поиска на форуме есть разделы, сгруппированные теги и отличный поиск. За тегирование тем и структуру тегов, кстати отвечает наш эксперт и популярный автор Александр42.

Итак, что нового мы сделали в этой вселенной.

1. Появилась темная тема

Темная тема не так сильно нагружает глаза. В ней приятнее работать по вечерам. Добились полной совместимости с основной темой. Переключатель вот тут:

2. Дополнительные навигационные кнопки

Появились дополнительные кнопки для быстрого перемещения вверх и низ темы.

На самом деле способов перемещения вверх и низ темы множество. Смотрите на фиолетовые стрелочки - это все они.

3. Текстовый редактор теперь запоминает высоту окна

Считаете, что высота редактора по умолчанию слишком мала? Возможно, у вас маленький экран, и вы думаете, что он слишком большой? Форум теперь запоминает, когда вы настраиваете размер редактора, и в следующий раз откроет редактор на выбранную вами высоту.

Изменять размер можно вот тут:

4. Улучшенное меню уведомлений

Мы обновили наше меню уведомлений с улучшенными фильтрами, чтобы быстро видеть, какие уведомления у вас есть, и сортировать непрочитанные уведомления вверху, чтобы вы ничего не пропустили.

5. Боковая панель

Переработали навигацию по форуму с новой боковой панелью. Теперь можно настроить разделы и теги за которыми вы хотите следить. Чаты и персональные сообщения тоже под рукой. Боковую панель можно убрать с помощью «сендвича» вверху у логотипа.

6. Горячие клавиши форума

У форума множество функций, которыми можно пользоваться с помощью горячих клавиш. Ссылка на полнфй список функций находится в левом нижнем углу.

А вот сам список:

Ну и напоминаю, что форум бьет рекорды, я об этом писал вот здесь. В 2022 году успех форума - это неожиданно. )