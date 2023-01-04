Храм Святого Семейства (Саграда-Фамилия) в Барселоне. Отпуск в новогодние праздники

Саграда Фамилия видна практически из любой точки Барселоны. Билеты можно купить только онлайн. И на ближайшие три дня все они были выкуплены. Билеты продаются на время. И несмотря на то, что мы опоздали на полчаса, нас пустили. Храм производит сильное впечатление. Поражает количество деталей и смыслов.

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Искупительный Храм Святого Семейства — это последнее творение Гауди, уникальное место в Барселоне, которое по завершении строительства, станет самой высокой базиликой в мире. Шедевр Гауди строится уже более одного столетия.

Строительство началось в 1882 году. Совет по строительству храма надеется завершить работы к 2026 году, когда исполнится сто лет со дня смерти Гауди.

Начиная с 1914 года Антони Гауди перестал заниматься гражданским строительством и сконцентрировался исключительно на возведении этого храма.

Гауди задумывал выполнить три фасада - Рождество, Страсти Христовы и Воскресение. Каждый должен быть увенчан четырьмя остроконечными башнями высотой до 112 метров, которые складывались в общее число 12, что соответствовало бы 12 апостолам.

Каждый фасад должен нести собственную смысловую нагрузку, повествующий о жизни и делах Христа.

Фасад Рождества

Так первый фасад повествует о Рождестве Христовом, это единственная часть собора, построенная практически полностью при жизни автора.

10 июня 1926 года архитектор скончался вследствие трагического происшествия, случившегося за три дня до этого — его сбил трамвай.

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Фасад Рождества был окончательно завершен в 1930 году.

Фото Бориса Мальцева / Клерк

После кончины Гауди эстафету строительства принял его ученик Доменек Суграньес, который руководил работами до 1938 года. Дела продвигались весьма успешно, однако во время Испанской гражданской войны случился пожар, который охватил крипту, временные школы и мастерскую, где хранились все планы и макеты, — Антони Гауди оставил их специально для того, чтобы другие могли завершить начатое им произведение. Восстановить эту информацию полностью так и не удалось, поэтому мы никогда не увидим в точности то, что задумал архитектор.

Как и во всех искупительных храмах, источниками дохода для Храма Святого Семейства могут быть только пожертвования и личные вклады. Благодаря этим поступлениям, а также с помощью технологического прогресса в строительстве и связанных с ним областях, стало возможным завершить здание в установленный срок. С 2000 года была полностью выполнена несущая конструкция, созданы своды и заложен фундамент фасада Славы. Фасад Страстей Христовых был завершен с участием Жозепа-Марии Субиракса, а японский скульптор Этсуро Сотоо завершает сейчас его декор.

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Внутри

Даже на самой плохой любительской фотографии очевидно насколько внимательно и с любовью отнесся Гауди буквально к каждому квадратному сантиметру своего произведения.

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Отделка здания и декор просто поражает воображение количеством деталей, продуманностью сюжетов, линий, переходов, сочетанием различных стилей.

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Это и модерн, и готика, и христианские традиции, щепотка барокко, толика восточного зодчества, и все это не китч, это совершенно гармоничная композиция, в которой нет ничего лишнего.

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Наверху. Tower on the Passion facade

Мы поднялись на башню храма. На фотографиях видно как строительные работы активно ведутся.

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Временная канализация. Фото Бориса Мальцева / Клерк

Двери

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Фасад Страсти

Фасад представляет собой Страсти, Смерть и Воскресение Христа и часто считается самым культовым фасадом базилики. По словам Гауди, этот фасад должен был быть «твердым, голым и как бы сделанным из костей», и фасад действительно вызывает ощущение, будто он сделан таким.

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Эскизы будущего фасада Страстей Христовых Гауди́ набросал еще в 1917-м. Тогда же он набросал концепцию второго фасада:

«Возможно, для кого-то эта часть храма покажется чудно́й. Но я рассчитываю вызывать ею страх. Ради этой цели я не буду экономить на светотени – моем главном союзнике в создании мрачного эффекта. Я буду рвать арки и резать колонны, чтобы ясно показать мучительность жертвы»

Круто, да?

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Фото Бориса Мальцева / Клерк

А сопровождал меня в этом путешествии мой сын Олег. Ему уже 18 лет и он живет в Бонне.

Фото Бориса Мальцева / Клерк

В Барселоне 2 числа уже все вокруг трудятся. А вы как отдыхаете в эти мучительные выходные?