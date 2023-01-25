Как «Клерк» читали даже в новогоднюю ночь и как редакция жила в ноутбуке. История о рекордах за год

Всем привет, я зам главреда «Клерка» и я в сети каждый вечер, потому что по вечерам лучше работается. И потому что я сова.

И главред Елена Балаклицкая @mizeri это знает, потому что сама такая же :)

Кстати, этот пост – единственные итоги года, которые я подвожу.

Но это все, конечно, лирика, потому что с «Клерком» не хочется расставаться примерно никогда. Ни вечером, ни по утрам!

Случайное фото с корпоратива, где мы отвлеклись от работы ненадолго, чтобы поесть

Да это еще что! Наши читатели вот, например, читают «Клерк» даже в новогоднюю ночь. Представляете? Мы так заскринили приход первого читателя в 2022 году:

А это в 2023 году:

Просто ударили куранты – и айда читать «Клерк»! Не зря редакция в праздники тоже работала. Каждый день!

Это Бусинка и она помогала нам работать в праздники. Работать приходилось одной рукой

За год, кстати, на «Клерке» зарегистрировалось больше 100 тыщ пользователей. Вот:

Весь прошедший год мы били рекорды. Каждый день побеждали свои же достижения!

Например, опубликовали 7920 новостей (из них 3220 – наш редактор-эксперт Наташа Петрова). Темпы бешеные: 28 февраля новостная редакция из двух человек написала 68 новостей. По 34 на человека!

А новости о повышении ключевой ставки ЦБ мы выпускали минута в минуту с объявлением Набиуллиной. Иногда даже угадывали, что она скажет :)

В общем, это пост – признание в любви. 2022й был сложным годом, но редакция справилась, потому что любит «Клерк» и его читателей. Мы рады, что это взаимно❤️