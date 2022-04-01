Жильцов первых этажей могут освободить от платы за обслуживание общего имущества

Рассматривается предложение по отмене платы за общее имущество для отдельных категорий жильцов (Законопроект № 93620-8)
Авторы поправки
Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР
Депутаты Государственной Думы Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, С.Д.Леонов, И.М.Мусатов, Ю.А.Напсо, С.А.Наумов, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, В.С.Селезнев, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев
Содержание поправок
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому собственники помещений, граждане, пользующиеся жилым помещением по договору социального найма в многоквартирном доме, проживающие на первых двух этажах многоквартирного дома, вправе отказаться от платы за содержание части общего имущества многоквартирного дома - лифтов, лифтовых шахт и иного оборудования, связанного с функционированием и обслуживанием лифтового хозяйства.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что на сегодняшний день, в сфере ЖКХ все еще присутствуют ситуации, когда жильцы оплачивают услуги, которые им не предоставляются и которыми они не пользуются.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
Другие материалы по жилищным правам
Запрет на приостановление оказания услуг по отоплению, электроснабжению, газоснабжению должникам - ссылка