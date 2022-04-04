Возраст бесплатного проезда в электричках для детей поднимут до 7 лет

Предлагается изменить возраст бесплатного проезда для детей (Законопроект № 94415-8)

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России

Сенаторы Российской Федерации А.А.Турчак, А.В.Кутепов, И.Ю.Святенко; Депутаты Государственной Думы А.Ю.Кузнецова, Е.С.Москвичев, Т.В.Буцкая

Содержание поправок

Согласно законопроекту для проезда в поезде пригородного сообщения пассажир имеет право провозить бесплатно детей в возрасте не старше семи лет. Сейчас этот возраст 5 лет.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что по действующему законодательству наиболее социально незащищенной является категория детей от 5 до 7 лет, которые должны оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до 5 лет и после 7 лет.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы о правах пассажиров

В Госдуме предлагают запретить высаживать инвалидов, не оплативших проезд - ссылка