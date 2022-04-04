Семейные захоронения в проекте нового Закона о похоронном деле

В Госдуме рассматривают проект Закона о похоронном деле (Законопроект № 91300-8)
Авторы проекта
Законопроект подготовлен представителями Единой России
Депутаты Государственной Думы С.В.Разворотнева, И.И.Гильмутдинов, Р.В.Кармазина, А.Ю.Кирьянов, С.В.Колунов, М.Э.Оргеева, М.Б.Терентьев
Содержание проекта
Предлагается принять новый Закон о похоронном деле. В частности предлагается допустить на основании специального разрешения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к оказанию похоронных услуг.
Законопроектом предусматривается предоставление на возмездной основе права на создание семейных захоронений.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
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