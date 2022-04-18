Право детей-инвалидов на отдых и питание, защита инвалидов на транспорте в обзоре инициатив Госдумы

Рассматриваются законопроекты, затрагивающие права инвалидов

Закон о ежемесячной выплате лицам, осуществляющим уход за инвалидами – Законопроект № 88956-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому выплата за уход устанавливается родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) в размере 13 000 рублей, который подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. В Пояснительной записке указывается, что если ежемесячная выплата неработающему трудоспособному родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющему уход за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, установлена с 1 июля 2019 года в размере 10 000 рублей, то ежемесячная компенсационная выплата неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за инвалидом I группы, установлена в размере 1 200 рублей. Индексация указанных ежемесячных выплат за осуществление ухода не предусмотрена.

Право детей-инвалидов с сопутствующими заболеваниями на санаторно-курортное лечение – Законопроект № 91310-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому детям-инвалидам предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение в целях профилактики не только основных заболеваний, но и сопутствующих заболеваний, не являющихся причиной установления их инвалидности. В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время дети-инвалиды с ментальной инвалидностью (аутизмом, синдромом Дауна, умственной отсталостью и т.д.), имеющие сопутствующее заболевание, например, ту же астму, не имеют право на санаторно-курортное лечение, поскольку астма в данном случае классифицируется не как основное, а как сопутствующее заболевание.

Запрет высаживать инвалидов, не оплативших проезд, - Законопроект № 93025-8, 93043-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса инвалида I группы, не подтвердивших оплату проезда, если их проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд и следующих без сопровождения совершеннолетнего лица, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. В Пояснительной записке указывается, что достаточно часто возникают ситуации, когда они не смогли по различным причинам приобрести проездной билет (например, забыли социальную карту) и их вынуждают покинут транспортное средство. В результате при отсутствии сопровождающего лица, инвалиды оказываются в трудной ситуации.

Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья питанием – Законопроект № 93647-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечиваются учредителями таких организаций бесплатным двухразовым питанием за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Бесплатная правовая помощь инвалидам по вопросам доступности среды – Законопроект № 93820-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предусматривается предоставление бесплатной юридической помощи по вопросу обеспечения условий доступности жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме для инвалидов I и II группы с ограниченными возможностями передвижения в части правового консультирования в устной и письменной форме и составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера и в части представления интересов граждан в судах, в государственных и муниципальных органах. В Пояснительной записке указывается, что принятие данного законопроекта позволит повысить правовую защищенность инвалидов I и II группы с ограниченными возможностями передвижения при решении вопросов повышения доступности жилых помещений инвалидов.

Участники операции на Украине получат статус ВБД – Законопроект № 92634-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий присваивается военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В Пояснительной записке указывается, что в силу высочайшей стратегической значимости выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года должно являться неоспоримым основанием для установления статуса ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий, с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки.

Обзор налоговых новостей за март 2022

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