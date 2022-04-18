Статус ВБД для военных на Украине, отсрочка для врачей в обзоре военного права

Рассматриваются законодательные инициативы, связанные с военной службой

Военное право

Отсрочка от армии для сельских врачей – Законопроект № 80412-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предоставляется право отсрочки от призыва на военную службу гражданам, получившим медицинское и (или) фармацевтическое образование в случае, если они осуществляют свою трудовую деятельность в медицинских организациях, расположенных в сельской местности. В Пояснительной записке указывается, что недостаточная обеспеченность врачами и плохая укомплектованность медицинскими кадрами определяют низкую доступность медицинской помощи жителям сельской местности, при этом первичная медицинская помощь на селе зачастую является начальным и конечным этапом лечения.

Правительство установит специальные цены на газ для Вечного огня – Законопроект № 91140-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому газоснабжение в целях обеспечения постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, указанных в реестре, который ведется и утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества, осуществляется с учетом принципов формирования цены на газ, установленных Правительством Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что сохранение и уважительное отношение к памяти погибших при защите Отечества, поддержание всеобщего мира и согласия является священным долгом общества и государства.

Участники операции на Украине получат статус ВБД – Законопроект № 92634-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий присваивается военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В Пояснительной записке указывается, что в силу высочайшей стратегической значимости выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года должно являться неоспоримым основанием для установления статуса ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий, с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки.

Участников антивоенных митингов могут направить на Донбасс – Законопроект № 81184-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Граждане, привлеченные к ответственности за участие в несанкционированном публичном мероприятии, направленном против использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, подлежат призыву на военную службу. Такие граждане направляются для прохождения военной службы на территориях Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики. В Пояснительной записке указывается, что в нашей стране находятся лица, которые не согласны с проведением военной операции и готовы нарушать закон, добиваясь ее прекращения. Распространяют заведомо ложную информацию о ходе операции, пытаются всячески дискредитировать наши Вооруженные Силы и политическое руководство страны, призывают к введению санкций в отношении России, совершают другие противоправные деяния, то есть фактически выступают против установления мира и безопасности на территории Донецкой и Луганской Республик.

Обзор налоговых новостей за март 2022

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