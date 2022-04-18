Акты Конституционного Суда по налогам за 2021

Рассматриваются наиболее интересные позиции Конституционного Суда по налоговым вопросам за первое и второе полугодие 2021

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Рассматриваются наиболее интересные позиции Конституционного Суда по налоговым вопросам за первое и второе полугодие 2021

Содержание:

  • Соотношение административной и налоговой ответственности – Постановление от 12 мая 2021 № 17-П
  • Ограничения по проведению дополнительных мероприятий налогового контроля - Определение от 25 марта 2021 г. № 580-О
  • Допустимость внесудебного взыскания налогов с физических лиц - Определение от 11 февраля 2021 г. № 180-О-Р
  • Обложение помещений по кадастровой стоимости - Определение от 11 марта 2021 г. № 374-О, № 373-О
  • Основание для освобождения от ответственности при подаче специальной декларации - Определение от 28 сентября 2021 г. № 1692-О
  • Земельный налог при признании сделки недействительной - Определение от 14 декабря 2021 г. № 2645-О
  • Расходы по договорам страхования - Определение от 14 декабря 2021 г. № 2643-О

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Юзвак Максим
Юзвак Максим