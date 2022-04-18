Преимущества детей-инвалидов, детей военнослужащих при поступлении в ПТУ

Рассматривается предложение по приоритетному приему в средне-специальные образовательные учреждения отдельных категорий лиц (Законопроект № 103837-8)

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России

Депутаты Государственной Думы О.М.Казакова, А.П.Метелев, Т.В.Буцкая, В.С.Родина; Сенаторы Российской Федерации Г.Н.Карелова, А.Д.Артамонов, С.Н.Колбин

Содержание поправок

Согласно законопроекту осуществляется предоставление преимущественного права зачисления в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях отдельным категориям лиц (сиротам, детям-инвалидам, чернобыльцам, военнослужащим и т.д.).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что Предоставление преимущественного права зачисления в образовательные организации на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования для отдельных категорий лиц при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях будет способствовать поддержке социально уязвимых категорий лиц, существенно увеличивая возможность их трудоустройства после освоения образовательной программы.

Материалы к законопроекту

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