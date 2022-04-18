Большой обзор разъяснений Минфина по УСН за 2021

Рассматриваются интересные выводы Минфина по упрощенной системе обложения

см. также:

ТОП-10 разъяснений Минфина по УСН за 2021 - ссылка

УСН

Письмо от 1 декабря 2021 г. № 03-11-11/97416

Адвокаты не вправе применять УСН.

Письмо от 8 декабря 2021 г. № 03-11-11/99609

При исчислении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, индивидуальный предприниматель не вправе учесть расходы на приобретение недвижимого имущества, осуществленные им как физическим лицом до государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

При продаже физическим лицом недвижимого имущества вне рамок осуществления предпринимательской деятельности полученный доход подлежит налогообложению в порядке, установленном главой 23 НК РФ.

Письмо от 9 декабря 2021 г. № 03-11-11/100176

Учитывая, что суммы "кешбэка", полученные от банка на расчетный счет индивидуального предпринимателя, не предусмотрены в статье 251 НК РФ, на основании статьи 250 НК РФ указанные суммы учитываются при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, в составе внереализационных доходов налогоплательщика.

Письмо от 20 декабря 2021 г. № 03-11-11/103656

Индивидуальные предприниматели, применявшие в 2020 году ЕНВД и перешедшие в 2021 году на УСН с объектом налогообложения в виде доходов, при изменении с 1 января 2022 года объекта налогообложения на доходы, уменьшенные на величину расходов, вправе учесть произведенные в период применения ЕНВД расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, по мере реализации указанных товаров и при условии их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ.

При этом расходы, непосредственно связанные с реализацией товаров, приобретенных для дальнейшей реализации в период применения ЕНВД, произведенные в 2021 году в период применения УСН с объектом налогообложения в виде доходов, при переходе с 1 января 2022 года на объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, не учитываются.

Письмо от 29 декабря 2021 г. № 03-11-06/2/107362

Облигации, приобретенные с целью их дальнейшей реализации, признаются для целей налогообложения товаром. Соответственно, доходы от реализации облигаций учитываются в составе доходов от реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщика.

При предъявлении налогоплательщиком облигаций к погашению в доходы при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, включается сумма процентов, полученная по указанным облигациям. Указанные доходы в целях пункта 4 статьи 346.13 НК РФ налогоплательщиком не учитываются.

Обзор налоговых новостей за март 2022

Письмо от 1 ноября 2021 г. № 03-01-10/88325

Сумма возмещения, полученная за изъятие находящихся в собственности земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд, учитывается в составе доходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

Письмо от 22 ноября 2021 г. № 03-07-08/94080

Операции по реализации товаров организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения, не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость. Поэтому налог на добавленную стоимость такой организацией, в том числе по ставке в размере 0 процентов, не исчисляется.

Письмо от 23 ноября 2021 г. № 03-11-11/94584

В этой связи применение УСН адвокатами Кодексом не разрешается.

Письмо от 12 октября 2021 г. № 03-11-06/2/82454

В этой связи организация, осуществляющая добычу и реализацию общераспространенных полезных ископаемых, вправе перейти на УСН с 1 января 2022 года при соблюдении требований главы 26.2 НК РФ.

Письмо от 27 октября 2021 г. № 03-11-11/86919

Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на сумму страховых взносов, уплаченных до даты прекращения предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Вышеуказанные страховые взносы, уплаченные после даты прекращения предпринимательской деятельности, при уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, не учитываются.

Письмо от 14 октября 2021 г. № 03-11-11/83922

Расходы на обучение физического лица в иностранном образовательном учреждении учитываются индивидуальным предпринимателем при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 264 НК РФ.

Комментарий к налоговым спорам за январь 2022

Письмо от 8 сентября 2021 г. № 03-11-06/2/72533, от 10 сентября 2021 г. № 03-11-06/2/73438

Расходы налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, на оплату услуг по проведению исследований на предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также иммунитета к ней, направленные на выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения мер по технике безопасности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, учитываются при определении налоговой базы на основании подпункта 40 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ.

Письмо от 1 сентября 2021 г. № 03-08-05/70676

Принимая во внимание, что упрощенная система налогообложения заменяет собой не только налоги на доходы и имущество, но также и устанавливает освобождение от обязанности уплаты налога на добавленную стоимость, положения Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Чили об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 19.11.2004 не распространяются на упрощенную систему налогообложения, в силу того что данная система налогообложения не является аналогичной тем налогам, на которые распространяется Конвенция.

Письмо от 8 сентября 2021 г. № 03-11-06/2/72739

В случае, если доля управляющей компании, выступающей в качестве доверительного управляющего ПИФом, в обществе с ограниченной ответственностью будет составлять более 25 процентов, такое общество не вправе применять упрощенную систему налогообложения.

Письмо от 15 сентября 2021 г. № 03-11-06/2/74681

Суммы уплаченных организацией обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома учитываются в расходах при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в составе материальных расходов.

Дайджест налоговых новостей за март 2022

Письмо от 27 августа 2021 г. № 03-11-06/2/69265

Расходы на приобретение услуг сторонней организации по приему и очистке сточных вод, в том числе с предельно превышающими концентрациями загрязняющих веществ, могут быть учтены при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, в случае если указанные расходы непосредственно связаны с осуществляемой предпринимательской деятельностью.

Письмо от 16 июня 2021 г. № 03-11-06/2/47346

Расходы налогоплательщика по выплате заработанной платы работникам, начисленной за дни, официально установленные как нерабочие с сохранением за работниками заработной платы, могут быть учтены в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Письмо от 16 июня 2021 г. № 03-11-06/2/47337

При передаче имущества по стоимости в пределах первоначального взноса учредителю (участнику) общества у ликвидируемого общества объект налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, не возникает.

В случае передачи учредителю (участнику) общества имущества по стоимости, превышающей стоимость первоначального взноса, указанное превышение признается реализацией имущества, доход от которой подлежит налогообложению налогом, уплачиваемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в общеустановленном порядке.

Письмо от 22 июня 2021 г. № 03-11-06/2/48987

У налогоплательщика, применяющего упрощенную систему налогообложения и продающего иностранную валюту по курсу выше установленного Банком России на дату перехода права собственности на иностранную валюту, образуется положительная курсовая разница в виде разницы между курсом продажи иностранной валюты банку и официальным курсом, установленным Банком России, которая учитывается в составе доходов на основании пункта 1 статьи 346.15 НК РФ.

При продаже иностранной валюты по курсу ниже установленного Банком России отрицательная курсовая разница в расходы в целях налогообложения не включается, так как расходы в виде отрицательной разницы, образующейся вследствие отклонения курса продажи иностранной валюты от официального курса, установленного Банком России на дату перехода права собственности на иностранную валюту, в статью 346.16 НК РФ не включены.

Письмо от 22 июня 2021 г. № 03-11-06/2/48981

В целях применения положений статьи 346.17 НК РФ дате получения дохода в виде зачисления данных целевых средств, подлежащих казначейскому сопровождению, будет соответствовать дата возникновения права у налогоплательщика распоряжаться указанными средствами.

Письмо от 1 июня 2021 г. № 03-11-11/42636

Налогоплательщики, оказывающие услуги по подбору персонала, расходы по размещению вакансий в газетах, журналах и на интернет-сайтах учитывают при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в случае, если указанные расходы непосредственно связаны с осуществляемой ими предпринимательской деятельностью.

Письмо от 28 июня 2021 г. № 03-11-06/2/50732

Глава 26.2 НК РФ не содержит понятия "категория налогоплательщиков". По мнению Департамента, исходя из сущности этого понятия следует, что в каждой конкретной категории налогоплательщиков отражаются наиболее общие признаки и существенные свойства, характерные только для соответствующей совокупности налогоплательщиков. Так, например, к таким признакам можно отнести виды экономической деятельности, продукции, услуг, категории субъектов малого (включая микропредприятия) и среднего предпринимательства. Такие признаки (свойства) должны быть сформулированы в акте законодательства субъектов Российской Федерации о налогах и сборах таким образом, чтобы не допускалось их произвольное толкование и налоговые органы имели возможность проверки на предмет соответствия налогоплательщика установленной категории.

Письмо от 25 августа 2020 г. № 03-11-11/74876

Суммы платежей арендаторов за жилищно-коммунальные услуги, поступающие арендодателю, учитываются в составе доходов арендодателя при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи применением УСН.

Письмо от 10 июня 2021 г. № 03-11-11/45946

Расходы, указанные в актах выполненных работ, оформленных с использованием факсимильной подписи, не могут быть учтены при определении объекта налогообложения.

Налоговые споры за 2021

Письмо от 25 мая 2021 г. № 03-11-11/40084

Оценщики, занимающиеся частной практикой, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, не вправе применять УСН.

Письмо от 2 апреля 2021 г. № 03-11-11/24213

Порядок учета возвращаемой налогоплательщиком полученной от покупателя выручки от реализации товаров (работ, услуг) в случае расторжения договора главой 26.2 НК РФ не предусмотрен. Полагаем, что в данном случае следует применять порядок, предусмотренный пунктом 1 статьи 346.17 НК РФ для учета сумм авансов, возвращаемых покупателям товаров (работ, услуг). Указанный порядок учета сумм денежных средств, возвращаемых покупателями товаров (работ, услуг), применяется, если оплата ими товаров (работ, услуг) была произведена налогоплательщику в период применения УСН.

Письмо от 14 апреля 2021 г. № 03-11-06/2/27898

Расходы, связанные с оплатой услуг по инкассации денежных средств и их обработке, учитываются в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Письмо от 1 июня 2018 г. № 03-11-06/2/37590

Суммы налога на доходы физических лиц, удерживаемые из доходов работников, не могут включаться в качестве расходов при определении налоговой базы организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения.

Включение в состав расходов, учитываемых при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением налогоплательщиком упрощенной системы налогообложения, предоставленной организацией потребителям скидки за оказанные организацией услуги статьей 346.16 НК РФ не предусмотрено.

Письмо от 17 апреля 2020 г. № 03-11-06/2/31246

Затраты, связанные с приобретением объектов недвижимости по договорам участия в долевом строительстве, до получения в собственность оконченных строительством объектов недвижимости налогоплательщиками при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, не учитываются.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Письмо от 30 марта 2021 г. № 03-11-11/24081

Расходы на наем жилого помещения, не подтвержденные документально, не учитываются при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Письмо от 30 марта 2021 г. № 03-11-11/24078

Согласно подпункту 19 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ налогоплательщик вправе учесть расходы по созданию сайта в случае их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ, и при условии, что исключительное право на него не переходит к налогоплательщику.

Письмо от 30 марта 2021 г. № 03-11-11/24074

При этом статья 346.25 НК РФ не предусматривает право индивидуальных предпринимателей, перешедших с общего режима налогообложения на применение УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, учитывать при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, остаток расходов, связанных с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем, полностью оплаченных в период применения общего режима налогообложения.

Письмо от 5 августа 2020 г. № 03-11-11/68548

Сумма денежной компенсации, полученная из бюджета правообладателем земельного участка за его изъятие для государственных нужд, учитывается в составе доходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в отчетном (налоговом) периоде ее получения.

Письмо от 27 августа 2020 г. № 03-11-06/2/75173

Перечень расходов является закрытым и не включает расходы в виде платы за право размещения объекта недвижимости на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности. Таким образом, указанные расходы при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, не учитываются.

Письмо от 24 марта 2021 г. № 03-11-11/21344

В связи с этим индивидуальный предприниматель, применяющий УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, при приобретении в совместное владение с юридическим лицом исключительного права на программу для электронных вычислительных машин вправе уменьшить полученные доходы на собственную долю оплаченных им расходов на приобретение исключительного права на указанную программу при условии соответствия таких расходов критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ.

Письмо от 24 марта 2021 г. № 03-11-11/21343

НК РФ не содержит запрета при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, учитывать в составе расходов расходы по аренде нежилого помещения, находящегося на территории Республики Казахстан и используемого в предпринимательской деятельности, при документальном их подтверждении.

Письмо от 24 марта 2021 г. № 03-11-11/21340

Расходы на оплату услуг по обновлению сайта в сети Интернет могут быть учтены в расходах при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, при условии их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ.

Письмо от 21 августа 2020 г. № 03-11-11/73471

При получении организацией, применяющей УСН, квартиры по договору долевого участия, предназначенной для дальнейшей реализации, доходы от реализации квартиры учитываются в порядке, предусмотренном статьей 346.17 НК РФ. Расходы на приобретение квартиры учитываются при ее реализации в порядке, предусмотренном подпунктом 23 пункта 1 статьи 346.16 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 346.17 НК РФ.

Письмо от 30 апреля 2021 г. № 03-11-11/33791

Учитывая, что при преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) возникает новое юридическое лицо, организация, реорганизованная путем преобразования общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество, до реорганизации применявшая упрощенную систему налогообложения, переход на данный специальный налоговый режим может осуществить в порядке, установленном пунктом 2 статьи 346.13 НК РФ как для вновь созданной организации.

Письмо от 1 марта 2021 г. N 03-03-06/3/13955

Суммы страхового возмещения, полученные саморегулируемой организацией от своих членов в рамках договора страхования при наступлении страховых случаев, в статье 251 НК РФ не поименованы. В этой связи указанные суммы страхового возмещения учитываются в составе доходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

Письмо от 5 марта 2021 г. № 03-11-06/2/15847

Расходы организации в виде сумм компенсации затрат за проживание в гостинице работника с разъездным характером работы, подтвержденные кассовым чеком и счетом гостиницы и выплаченные путем перечисления денежных средств под отчет на банковскую карту работника, а также расходы в виде сумм аналогичных затрат, оплаченные полностью с расчетного счета организации на основании договора об оказании услуг по проживанию с индивидуальным предпринимателем и акта об оказанных услугах, могут быть учтены при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, при условии соблюдения соответствующих положений главы 26.2 НК РФ.

Письмо от 17 марта 2021 г. № 03-11-06/2/18993

Организация, применяющая общую систему налогообложения, вправе перейти на УСН при соблюдении положений главы 26.2 НК РФ с 1 января года, следующего за годом, в котором внесены изменения в ее учредительные документы об изменении состава учредителей, согласно которым в уставном капитале организации доля других организаций не превышает 25 процентов.

Письмо от 19 марта 2021 г. № 03-11-06/2/20051

Если доходы налогоплательщика в налоговом периоде не превысили 200 млн рублей и (или) средняя численность его работников не превысила 130 человек, такой налогоплательщик вправе продолжать применять УСН в следующем налоговом периоде при условии соблюдения иных положений главы 26.2 НК РФ.

Комментарий к практике Конституционного Суда по налогам за 2 полугодие 2021

Письмо от 3 февраля 2021 г. № 03-11-06/2/6814

Пунктом 1 статьи 346.16 НК РФ определен исчерпывающий перечень расходов, учитываемых при определении объекта налогообложения у налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. Поскольку расходы на приобретение имущественных прав по договору уступки прав требования в нем не поименованы, такие расходы не могут учитываться налогоплательщиком при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Письмо от 3 февраля 2021 г. № 03-11-06/2/6811

При определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, доходом будет признаваться вся сумма средств, поступивших в погашение приобретенного права требования (сумма основного долга и проценты, начисленные до переуступки).

Письмо от 5 февраля 2021 г. № 03-11-06/2/7513

Если выплата надбавки за вахтовый метод работы предусмотрена трудовым договором (контрактом) и (или) коллективным договором, то такие затраты относятся к расходам на оплату труда и учитываются в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Поскольку расходы, связанные с проживанием работников в период работы вахтовым методом в общежитиях сторонних организаций, в нем не поименованы, такие расходы не могут учитываться налогоплательщиком при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Письмо от 16 февраля 2021 г. № 03-11-11/10490

Садовое некоммерческое товарищество, применяющее упрощенную систему налогообложения, поступающие от членов товарищества пожертвования в виде денежных средств при определении налоговой базы по налогу не учитывает.

Письмо от 11 февраля 2021 г. № 03-11-11/9094

Налогоплательщики при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, вправе уменьшить полученные доходы на сумму расходов по оплате стоимости товаров, приобретенных, в частности, подотчетным лицом для дальнейшей реализации (уменьшенных на величину расходов, указанных в подпункте 8 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ), при наличии таких первичных документов, как кассовый чек, товарный чек, чек об оплате через платежный терминал, выписки банка по операциям на расчетном счете и т.д., оформленных в соответствии с вышеуказанными требованиями, а также при наличии оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждающих документов.

Письмо от 17 февраля 2021 г. № 03-11-06/2/10873

Расходы на добровольное страхование грузов, на оплату проезда по платным дорогам при наличии бесплатного альтернативного проезда, а также на уплату компенсации убытков заказчику услуг на перевозку грузов в вышеуказанный перечень расходов не включены. В связи с этим указанные расходы не учитываются в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Письмо от 18 февраля 2021 г. № 03-11-11/11101

Денежные средства за услуги, оказанные в период применения индивидуальным предпринимателем ПСН, но поступившие в качестве аванса в момент, когда указанный налогоплательщик еще применял УСН, являются доходом, полученным в рамках УСН.

Письмо от 19 февраля 2021 г. № 03-11-11/11914

Организации и индивидуальные предприниматели - приобретатели долей участия в других организациях могут применять упрощенную систему налогообложения независимо от размера приобретенной доли участия при соблюдении требований главы 26.2 НК РФ.

Письмо от 29 января 2021 г. № 03-11-06/2/5563

В этой связи в случае если стоимость полученных и оплаченных товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, при совмещении организацией в 2020 году УСН и ЕНВД учитывалась по ЕНВД, то при реализации указанных товаров в 2021 году при применении организацией УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, расходы по оплате стоимости таких товаров могут быть учтены при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

Практика Конституционного Суда по налогам за 2020

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