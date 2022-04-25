Лишение водительских прав за долги, уголовная амнистия в обзоре карательного права

Рассматриваются законодательные инициативы в Госдуме по вопросам наказания

Карательное право

Участников антивоенных митингов могут направить на Донбасс – Законопроект № 81184-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Граждане, привлеченные к ответственности за участие в несанкционированном публичном мероприятии, направленном против использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, подлежат призыву на военную службу. Такие граждане направляются для прохождения военной службы на территориях Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики. В Пояснительной записке указывается, что в нашей стране находятся лица, которые не согласны с проведением военной операции и готовы нарушать закон, добиваясь ее прекращения. Распространяют заведомо ложную информацию о ходе операции, пытаются всячески дискредитировать наши Вооруженные Силы и политическое руководство страны, призывают к введению санкций в отношении России, совершают другие противоправные деяния, то есть фактически выступают против установления мира и безопасности на территории Донецкой и Луганской Республик.

Проведение амнистии по экономическим преступлениям – Проект постановления № 88312-8, 88350-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается проект амнистии, согласно которой предлагается освободить от наказания граждан Российской Федерации, впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, предусмотренные частями 1,2,5 статьи 159; частями 1,2 статьи 159.3; частями 1,2 статьи 160; статьей 171; частями 1,1. статьи 171.1; статьей 177; частями 1,2,3 статьи 180; частью 1 статьи 199; частью 1 статьи 199.1; частью 1 статьи 199.2; статьей 199.3; статьей 199.4, частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В Пояснительной записке указывается, что цель данной амнистии вернуть к экономической деятельности в период серьезной санкционной нагрузки на экономику Российской Федерации предпринимателей, которые могли бы активно создавать необходимые для импортозамещения организации и предприятия, новые рабочие места.

Водителей будут лишать прав за долги, превышающие 50 000 рублей – Законопроект № 89013-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому временное ограничение на пользование должником специальным правом не может применяться в случае, если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам), содержащему требования о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования специальным правом, не превышает 50 000 рублей. В Пояснительной записке указывается, что предлагаемое повышение общего размера задолженности по административным штрафам для наложения временного ограничения на пользование специальным правом позволит уравнять права водителей, проживающих в различных субъектах Российской Федерации.

Штраф за нарушение тишины – Законопроект № 97773-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 22 часов до 7 часов в жилых домах, гостиницах, общежитиях, объектах социального назначения (в том числе объектах здравоохранения, образования), в жилых зонах и на территориях объектов социального назначения, а также совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан при проведении с 22 часов до 7 часов строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни, за исключением действий, направленных на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, на проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, действий, связанных с совершением богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не противоречащих законодательству, или проведением в порядке, не противоречащем законодательству, культурно-массовых мероприятии, разрешенных органами государственной власти или органами местного самоуправления,

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух с половиной тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Обзор налоговых новостей за март 2022