Бесплатный выбор мест в самолете для инвалидов и детей

Рассматривается предложение по установлению права на выбор мест в самолете отдельными категориями граждан (Законопроект № 108256-8)
Инициаторы поправок
Законопроект подготовлен депутатами от Единой России
Депутаты Государственной Думы Р.А.Баталова, Д.В.Погорелый
Содержание поправок
Согласно законопроекту лица с детьми и лица с ограничениями жизнедеятельности, а также сопровождающий их пассажир имеют право бесплатного выбора свободных мест (за исключением мест повышенной комфортности и мест у аварийных выходов) при едином бронировании авиаперелета посредством автоматизированных информационных систем.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что данный законопроект позволит исключить саму возможность возникновения ситуации, при которой пассажиры с детьми или люди с ограничениями возможности здоровья полетят раздельно.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
Другие материалы по правам инвалидов и детей
Обзор прав инвалидов - ссылка
Обзор семейного права - ссылка