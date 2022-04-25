Бесплатный выбор мест в самолете для инвалидов и детей

Рассматривается предложение по установлению права на выбор мест в самолете отдельными категориями граждан (Законопроект № 108256-8)

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен депутатами от Единой России

Депутаты Государственной Думы Р.А.Баталова, Д.В.Погорелый

Содержание поправок

Согласно законопроекту лица с детьми и лица с ограничениями жизнедеятельности, а также сопровождающий их пассажир имеют право бесплатного выбора свободных мест (за исключением мест повышенной комфортности и мест у аварийных выходов) при едином бронировании авиаперелета посредством автоматизированных информационных систем.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что данный законопроект позволит исключить саму возможность возникновения ситуации, при которой пассажиры с детьми или люди с ограничениями возможности здоровья полетят раздельно.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Другие материалы по правам инвалидов и детей

Обзор прав инвалидов - ссылка

Обзор семейного права - ссылка