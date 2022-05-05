Новый закон об иностранных агентах

Рассматривается единый закон об иностранных агентах

Авторы проекта

Законопроект подготовлен представителями от Единой России, Справедливой России, ЛДПР,

Депутаты Государственной Думы В.И.Пискарев, А.Г.Альшевских, М.Г.Делягин, А.К.Луговой, А.О.Ткачев, Р.Б.Чемерис, М.В.Бутина, Я.В.Лантратова, С.Д.Леонов, О.А.Матвейчев, Е.В.Ревенко, Д.И.Савельев, А.Л.Шхагошев, О.М.Казакова, А.М.Бабаков; Сенаторы Российской Федерации А.А.Климов, В.М.Джабаров, Е.В.Афанасьева

Содержание проекта

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Под иностранным агентом понимается лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах, и осуществляющее политическую деятельность, сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности.

Иностранный агент не может в частности принимать участие в деятельности органов публичной власти, антикоррупционной экспертизе, в выборных процессах.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что действующее законодательство содержит разрозненные положения, закрепленные в различных федеральных законах и устанавливающие различные подходы к базовым элементам, формирующим статус иностранного агента. Законопроектом предусматривается консолидация и актуализация положений действующих законов, регулирующих статус иностранного агента.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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