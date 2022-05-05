Предлагается установить право на бесплатное питание для работников железной дороги

Рассматривается предложение по установлению дополнительных гарантий работникам железной дороги (Законопроект № 113070-8)

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Единой России

Сенаторы Российской Федерации А.Д.Артамонов, А.Н.Епишин, Н.А.Журавлев, Е.А.Перминова, С.Н.Рябухин, А.В.Яцкин; Депутаты Государственной Думы А.Д.Жуков, М.А.Топилин, А.Ф.Лесун, А.А.Скачков

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Бесплатным рационом питания (натуральным довольствием) за счет средств работодателя обеспечиваются работники железнодорожного транспорта общего пользования, выполняющие на объектах инфраструктуры более четырех часов подряд в течение времени, когда прекращается движение поездов по перегону, отдельным железнодорожным путям перегона или железнодорожной станции, следующие работы: 1) аварийно-восстановительные; 2) по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий; 3) по реконструкции объектов инфраструктуры; 4) по ремонту объектов инфраструктуры; 5) по очистке железнодорожных путей и стрелочных переводов при ликвидации снежных заносов.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что необходимо учитывать, что обязательным компонентом поддержания высокой работоспособности и психологической комфортности является хорошее физическое состояние работников. Выполнение физических, а также нервно-психических нагрузок напрямую зависит от полноценного, адекватного по энергетической и пищевой ценности питания. Способность выполнять напряженную физическую работу обеспечивают основные пищевые вещества пищи (белки, жиры, углеводы).

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Другие материалы