Предлагается установить право на бесплатное питание для работников железной дороги

Рассматривается предложение по установлению дополнительных гарантий работникам железной дороги

Версия для печати

Рассматривается предложение по установлению дополнительных гарантий работникам железной дороги (Законопроект № 113070-8)

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Единой России

Сенаторы Российской Федерации А.Д.Артамонов, А.Н.Епишин, Н.А.Журавлев, Е.А.Перминова, С.Н.Рябухин, А.В.Яцкин; Депутаты Государственной Думы А.Д.Жуков, М.А.Топилин, А.Ф.Лесун, А.А.Скачков

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Бесплатным рационом питания (натуральным довольствием) за счет средств работодателя обеспечиваются работники железнодорожного транспорта общего пользования, выполняющие на объектах инфраструктуры более четырех часов подряд в течение времени, когда прекращается движение поездов по перегону, отдельным железнодорожным путям перегона или железнодорожной станции, следующие работы: 1) аварийно-восстановительные; 2) по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий; 3) по реконструкции объектов инфраструктуры; 4) по ремонту объектов инфраструктуры; 5) по очистке железнодорожных путей и стрелочных переводов при ликвидации снежных заносов.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что необходимо учитывать, что обязательным компонентом поддержания высокой работоспособности и психологической комфортности является хорошее физическое состояние работников. Выполнение физических, а также нервно-психических нагрузок напрямую зависит от полноценного, адекватного по энергетической и пищевой ценности питания. Способность выполнять напряженную физическую работу обеспечивают основные пищевые вещества пищи (белки, жиры, углеводы).

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Другие материалы

  • Правовые новости за март 2022 - ссылка
Юзвак Максим
Юзвак Максим