Легализация майнинга, льготы для инвалидов-предпринимателей, последствия санкций в обзоре финансового права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие финансовые права граждан

Финансовые права за апрель 2022

Запрет на изменение ставок по кредитам – Законопроект № 100935-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому кредитная организация не имеет права в одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам и (или) порядок их определения, если такая возможность предусмотрена договором с клиентом в отношении договоров, заключенных до 27 февраля 2022 года включительно. В Пояснительной записке указывается, что сегодняшняя ситуация как никогда ставит во главу угла развитие и поддержку предпринимательства в России, особенно малого и среднего бизнеса, поскольку именно они являются основой экономики, обеспечивают рабочие места гражданам, занятость населения и экономический рост.

Внешнее управление над иностранными компаниями в России – Законопроект № 104796-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, устанавливающий условия для введения внешнего управления в отношении компаний. Согласно документу внешнее управление назначается по решению суда в отношении компании если:

· Иностранное лицо, относящееся к недружественным России государствам, контролирует компанию

· Компания организация имеет существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота.

Основанием для внешнего управления будут: прекращение (приостановка) деятельности компании, перебои (их угроза) снабжения потребителей, угроза возникновения рисков для зависимых значимых производств и существенного сокращения рабочих мест и т.д.

Увеличение выплат работникам при банкротстве работодателя – Законопроект № 107968-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому требования кредиторов второй очереди удовлетворяются в первую очередь о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, в размере не более чем 100 тысяч рублей за каждый месяц на каждого человека. Сейчас эта сумма составляет 30 тыс. рублей. В Пояснительной записке указывается, что в нынешних условиях роста инфляции, которая по прогнозам аналитиков может в 2022 году составить 20% вместо 4%, предусмотренный размер выплачиваемой заработной платы не более 30 тысяч рублей в месяц является недостаточным.

Повышение страхового возмещения по вкладам при банкротстве банка – Законопроект № 109950-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому увеличивается предельный размер страхового возмещения по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, с 1,4 млн. до 3 млн. рублей. В Пояснительной записке указывается, что повышение в нынешних условиях размера страхового возмещения по банковским вкладам будет способствовать укреплению доверия граждан к банковской системе.

Сельским жителям предлагают оплачивать проезд к медицинским учреждениям – Законопроект № 102240-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому жителям малочисленных сельских и отдаленных населенных пунктов должны быть доступны все виды и формы медицинской помощи. Компенсация стоимости проезда (туда и обратно) малообеспеченным жителям малочисленных сельских и отдаленных населенных пунктов до медицинских организаций, находящихся в другом субъекте Российской Федерации относительно их постоянного места проживания, для получения специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи, а также при необходимости сопровождающим их лицам осуществляется в порядке, размере и на условиях, определяемых Правительством Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что нельзя не учитывать, что многие малообеспеченные сельские жители не могут себе позволить оплатить дорогостоящую поездку на лечение в медицинском центре в другой регион.

Закон о майнинге – Законопроект № 116366-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ подготовлен законопроект, направленный на регулирование отношений, связанных с майнингом. Согласно проекту Под майнингом цифровой валюты в Российской Федерации понимается деятельность с использованием объектов российской информационной инфраструктуры и (или) пользовательского оборудования, размещенного на территории Российской Федерации, результатом которой становится создание цифровой валюты, в частности, поддержание распределенного реестра и генерация цифровых валют и их блоков, валидация операций в реестре. Физические лица вправе заниматься майнингом при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого лица и регистрации в Реестре участников майнинга, если потребляемая ими электроэнергия превышает лимиты, установленные Правительством Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что Российская Федерация находится в числе мировых лидеров по объему «майнинговых» мощностей и занимает 3 место в мире. Отсутствие регулирования данной отрасли приводит к тому, что все операции с цифровыми валютами, а также их выпуск осуществляются в «серой» зоне. В таких условиях граждане зачастую сталкиваются со случаями мошенничества, не обладая инструментами для защиты своих прав и интересов.

Предпринимателей-инвалидов признают социальным предприятием – Законопроект № 107584-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому социальным предприятием признается индивидуальный предприниматель, являющийся инвалидом, осуществляет предпринимательскую деятельность без привлечения наемных работников.

Уголовная ответственность за выполнение западных санкций – Законопроект № 102053-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому деяние, совершенное в целях исполнения решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера против Российской Федерации, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Принудительное изъятие имущества у врагов России – Законопроект № 103072-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому объекты права собственности, находящиеся на территории Российской Федерации и принадлежащие по состоянию на 24 февраля 2022 года иностранным государствам, иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, подлежат принудительному изъятию в собственность субъектов Российской Федерации, на территории которых они находятся. Принудительное изъятие осуществляется без возмещения его стоимости.

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