Совершенствование механизма выплаты пенсий по потере кормильца

Рассматривается предложение по улучшения порядка выплаты пенсий (Законопроект № 160025-8)
Инициатор поправок
Законопроект подготовлен Правительством РФ
Содержание поправок
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается назначение в беззаявительном порядке страховой пенсии по случаю потери кормильца и социальной пенсии по случаю потери кормильца, а также социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны.
Также расширяются случаи беззаявительного перерасчета фиксированных выплат к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
Материалы по пенсиям
Новый порядок учета северного стажа для досрочной пенсии - ссылка