Совершенствование механизма выплаты пенсий по потере кормильца

Рассматривается предложение по улучшения порядка выплаты пенсий (Законопроект № 160025-8)

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Правительством РФ

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается назначение в беззаявительном порядке страховой пенсии по случаю потери кормильца и социальной пенсии по случаю потери кормильца, а также социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны.

Также расширяются случаи беззаявительного перерасчета фиксированных выплат к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по пенсиям

Новый порядок учета северного стажа для досрочной пенсии - ссылка