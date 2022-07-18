Ограничение банковской комиссии по денежным переводам

Рассматривается предложение по отмене банковской комиссии по переводам между собственными счетами в разных банках (Законопроект № 160987-8)

Авторы предложения

Законопроект подготовлен Депутатом Государственной Думы А.Г.Аксаковым (Справедливая Россия) и Сенатором Российской Федерации Н.А.Журавлевым

Содержание поправок

Согласно законопроекту устанавливается обязанность кредитных организаций без взимания комиссионного вознаграждения осуществлять по поручению физического лица перевод денежных средств в размере до 1,4 млн. руб. ежемесячно между счетами (вкладами) одного физического лица в разных кредитных организациях, в том числе с использованием системы быстрых платежей и финансовых платформ.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что поправки будут способствовать более благоприятному перемещению гражданами денежных средств между различными банками в целях размещения их на наиболее выгодных условиях.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по финансовым правам граждан

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