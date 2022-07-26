Наказание за однополую любовь, срок для коллекторов в обзоре карательного права

Обзор карательного права за июнь 2022

Запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений – Законопроект № 138702-8

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, выразившаяся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до пяти миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. В Пояснительной записке указывается, что распространение лицом своих убеждений и предпочтений, касающихся сексуальной ориентации и конкретных форм сексуальных отношений, не должно ущемлять достоинство других лиц и ставить под сомнение общественную нравственность в ее понимании, сложившемся в российском обществе, поскольку иное противоречило бы основам правопорядка.

Уголовное наказание за сбыт метилового спирта – Законопроект № 154146-8

В Государственной Думе РФ предлагают установить ответственность за незаконный оборот метилового спирта. Согласно новой норме незаконные производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт метилового спирта (метанола), заведомо создавшее условие для потребления другим лицом может повлечь уголовное наказание от штрафа в размере 100 тыс. рублей до лишения свободы на 15 лет. В Пояснительной записке указывается, что по данным токсикологического мониторинга, представленным Роспотребнадзором, количество зарегистрированных фактов отравления метанолом в России за последние 7 лет составляет в среднем 1000 ежегодно, из них около 800 - повлекших смерть.

Уголовная ответственность коллекторов – Законопроект № 154486-8

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому совершение лицом, действующим от имени кредитора или в его интересах, кредитором-физическим лицом, работником организации-кредитора действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, сопряженных с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой таких уничтожения или повреждения, либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица влечет уголовное наказание, в том числе лишение свободы до 10 лет. В Пояснительной записке указывается, что действующие на сегодняшний день правовые нормы, предусматривающие ответственность за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, включая административную ответственность, являются недостаточными и малоэффективными.

Комментарий к налоговым событиям за июнь 2022



