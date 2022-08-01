Повышение выплат вкладчикам банков-банкротов до 3 млн.

Рассматривается предложение по повышению размера гарантированный выплаты вкладчикам при отзыве банковской лицензии (Законопроект № 173296-8)

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Сахалинской областной Думой

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предельный размер страхового возмещения по вкладам в банке увеличивается до 3 млн. рублей.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что роль банковских вкладов в жизни общества как способа сохранения денежных средств в текущих обстоятельствах не только не теряет своей актуальности, но и многократно усиливается. В связи с экономическими санкциями, непредсказуемостью фондового рынка и роста процентных ставок банковские вклады становятся надежным способом сохранения и сбережения денежных средств. Повышение в нынешних условиях предельного размера страхового возмещения по банковским вкладам также будет способствовать укреплению доверия граждан к банковской системе.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по финансовым правам граждан

Порядок сохранения прожиточного минимума за пенсионерами-должниками - ссылка