Осужденные на строгих условиях получат право на телефонный разговор

Рассматривается предложение по улучшению условий осужденных

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Рассматривается предложение по улучшению условий осужденных (Законопроект № 178001-8)

Авторы поправок

Законопроект подготовлен депутатами от Единой России

Депутаты Государственной Думы П.В.Крашенинников, И.А.Панькина

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Если осужденный находится в строгих условиях отбывания наказания один год и более, ему дополнительно предоставляется право на телефонный разговор в течение каждого года.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года одной из задач является совершенствование правового регулирования, в том числе принятие дополнительных мер в целях увеличения осужденным количества телефонных разговоров с родственниками.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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