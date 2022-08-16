Осужденные на строгих условиях получат право на телефонный разговор

Рассматривается предложение по улучшению условий осужденных (Законопроект № 178001-8)
Авторы поправок
Законопроект подготовлен депутатами от Единой России
Депутаты Государственной Думы П.В.Крашенинников, И.А.Панькина
Содержание поправок
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Если осужденный находится в строгих условиях отбывания наказания один год и более, ему дополнительно предоставляется право на телефонный разговор в течение каждого года.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года одной из задач является совершенствование правового регулирования, в том числе принятие дополнительных мер в целях увеличения осужденным количества телефонных разговоров с родственниками.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
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