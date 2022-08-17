Субсидия для должников по ЖКХ, льготы инвалидам для покупки квартиры в обзоре жилищного права

Какие инициативы поступили в Госдуму в отношении жилищных прав граждан

Жилищное право за июль 2022

Закон об управлении жилым комплексом – Законопроект № 155842-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект о жилых комплексах, об управлении имуществом общего пользования в жилых комплексах. Законопроектом устанавливаются основные понятия, а также порядок порядка управления и содержания имущества общего. Под жилым комплексом понимается совокупность индивидуальных жилых домов и (или) земельных участков и иных объектов, в том числе объектов, которые определены как имущество общего пользования. К жилым комплексам в том числе относятся малоэтажные жилые комплексы, построенные в рамках долевого строительства.

Новое основание для лишения права на служебное жилье – Законопроект № 157931-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому договор найма служебного жилого помещения или жилого помещения в общежитии прекращается в случае приобретения нанимателем или его супругом (супругой), а также их несовершеннолетними детьми другого жилого помещения в собственность либо получения другого жилого помещения в жилищном фонде социального использования по основаниям в населенном пункте, в котором находится предоставленное жилое помещение. В Пояснительной записке указывается, что сохранение права на специализированное жилье при утрате нуждаемости в служебных жилых помещениях (жилых помещениях в общежитии) нарушает права собственников такого имущества (государства и муниципальных образований), из правообладания которых на длительное время выбывает остро востребованный специализированный жилищный фонд, а также жилищные права неопределенного числа лиц, реально не обеспеченных жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте, длительное время состоящих в списках очередности на предоставление жилого помещения, арендуя жилье.

Инвалидам предлагают скидку при приобретении квартиры – Законопроект № 161570-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому инвалиды I и II групп, занимающие жилые помещения государственного или муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, и состоящие (состоявшие) на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также возвратившие ранее приватизированные ими жилые помещения в государственный или жилищный фонд, имеют право выкупа жилья по рыночной стоимости за вычетом из его стоимости 18 квадратных метров жилья. В Пояснительной записке указывается, что внедрение предлагаемой новой нормы безусловно позволит реализовать право на жилье инвалидам I и II групп, по несколько лет стоящими в очереди на улучшение жилищных условий.

Должники по ЖКХ получат право на субсидию – Законопроект № 165901-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому должники, имеющие непогашенную задолженность по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, сохраняют право на получение субсидий при заключении и выполнении соглашения по погашению задолженности. В Пояснительной записке указывается, что законопроект разработан в целях восстановления нарушенной социальной справедливости, а также в целях стабилизации платежей в сфере жилищно-коммунального хозяйств.

Вычет по НДФЛ при аренде жилья – Законопроект № 169649-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому налогоплательщику предоставляется вычет по НДФЛ в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за счет собственных средств по договору найма жилого помещения. В Пояснительной записке указывается, что В настоящее время порядка 5,7 млн. семей в России арендует жилье. практически каждая десятая семья в нашей стране ежемесячно отдает значительную часть семейного бюджета на аренду жилых помещений, ограничивая себя в других жизненно необходимых расходах - на продукты, лечение и отдых, дополнительное образование.

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